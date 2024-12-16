原标题：小手拉大手，共筑生态安全屏障

“每年的重点防火期是几月到几月？防火期内禁止在林区做什么？”不久前，广西壮族自治区河池市宜州区组织专业森林消防队到辖区内林区学校开展“森林防灭火小课堂进校园”活动，与学生们进行互动交流。

今年以来，广西以全国首个森林防灭火小课堂试点推广为契机，推进森林防火知识进校园、进课堂，通过儿童科普知识的推广宣传和“小手拉大手”宣传教育，提高广大师生、家长的森林防火意识，共筑生态安全屏障。

今年3月，国家森林草原防灭火指挥部办公室选取广西作为全国首个试点单位，对森林防灭火小课堂进行推广宣传。“我们联合自治区教育厅、林业局共同研究制定推广宣传方案，配套制作了26部森林防火宣传教育片和32个典型火灾警示案例，主要用以学校开展森林防灭火专题教育，通过‘小手拉大手’的方式，向学校师生及家长宣传森林防灭火知识，达到‘教育一个学生，带动一个家庭，影响整个社会’的综合效应。”广西应急管理厅火灾防治管理处处长张明军介绍。

广西根据各地学校的不同实际情况，策划了“1+N”的宣传模式——“1”是指观看《森林防灭火小课堂》宣传片，“N”是指举办一次主题班会、开展一次森林防灭火公益作品展播、组织一次森林防灭火线上知识竞赛、进行一次故事绘本阅读活动、发放一封《森林防灭火告知书》、组织一次秋冬森林游、争做一次小小宣传员等活动。

“我们希望把此次‘森林防灭火小课堂进校园’活动作为加强火源管控和筑牢人民安全防线的重要抓手之一，通过学生—家长—社会对森林防火知识的传导，在全社会形成森林防火人人有责的良好氛围，打好森林防火基层基础。”张明军说。

今年森林防火宣传月期间，河池市宜州区应急管理局专业森林消防队队员韦俊康来到宜州区第三小学，面对面向孩子们讲授防火知识。

“希望通过森林防火宣传活动，让更多的人了解森林火灾的危害，掌握预防措施和应急处理方法。只有每个人都积极参与，才能有效防止森林火灾，共同保护我们的绿色家园。”2014年，韦俊康便开始参与森林防火宣传活动，每年组织森林防火宣传活动超20场，覆盖辖区全部中小学校。

广西教育系统近年来积极推动森林防火知识进校园，将加强森林防灭火教育纳入学校“每日安全教育提醒”，倡导各中小学根据实际情况利用课间、课后通过观看宣传视频、举办主题班会、阅读森林防火绘本、发放《森林防灭火告知书》等活动，提高学生防火意识。

今年以来，广西已有近千所中小学、幼儿园开展了森林防火进校园活动。

（记者 周仕兴 通讯员 沈应佳 李青山）

(责编：李昉、郝孟佳)