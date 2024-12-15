本报记者 姚雪青

梅村实小学生在小课间进行“双脚跳”活动。

董晓晨摄

12月5日上午9点，欢快的下课铃响起。学生们冲出教室，走廊里、转角处、操场上，都是快乐的身影。

从10分钟到15分钟，小课间变长了——今年秋季学期起，江苏无锡市新吴区梅村实验小学，成为在全省率先试点小课间改革的学校之一。

“加油，加油——中啦！”四年级学生朱茗朗最近迷上了投壶。

《醉翁亭记》“射者中，弈者胜”的“射”，就是投壶，也是传统民间活动。带着劳动课上用纸篓、麻绳自制的投壶工具，他迅速和同学分成几组，到室外摆起擂台。

“以前老师偶尔拖堂，现在推着我们出去，和我们一起玩。”朱茗朗指了指二楼的一排教室，多数座位空着。教室里，留下的学生聚在一起，跳棋、五子棋或算24点，玩得不亦乐乎。

教学楼边的空地，一场“老鹰抓小鸡”游戏正在进行。扮演“老鹰”的是一年级班主任董晓晨，“希望孩子们学好又玩好，课间释放活力，课堂才能更专注。”

“邹老师，我们要向您发起挑战！”一楼教室外，学校党总支书记邹莉巡视安全，被一群学生拦了下来。

“没问题。”身着红马甲、白球鞋，邹莉笑着看向大家，“比什么？”

“1分钟跳绳怎么样？”围观的人多起来。

在梅村实小，向同学、老师发出锻炼邀请，胜者就能获得“呱呱卡”，兑换学校文创产品……邹莉是许多孩子赶超的目标。

邹莉先跳，162个。学生们也推出3位代表，152、156、171！

“赢了！”五年级学生陈思洋跳出171个，开心地蹦起来。

败下阵来，邹莉却笑得比谁都开心，“好好锻炼，下次咱们比仰卧起坐！”

出出汗，放放松。每天4个小课间，累计增加20分钟。一开始，有老师和家长关心，学习与锻炼怎样兼顾？

课堂质量做加法，加强集体备课，挖潜课堂质效。作业负担做减法，老师不拖堂、练习更精简。

如今的梅村实小，每个“金角银边”都利用起来。走廊上，一群姑娘跳皮筋、踢毽子。校门旁，“AI机器人裁判”给跳远的男孩自动报分……

红彤彤、活泼泼的笑脸，满眼都是。

《 人民日报 》（ 2024年12月15日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)