会议现场。

人民网北京12月14日电 近日，中国职业技术教育学会学习教育部贯彻落实习近平总书记给中国国际大学生创新大赛参赛学生代表重要回信精神座谈会在山东东营召开。

会议学习了《习近平给中国国际大学生创新大赛参赛学生代表的回信》。共读共悟习近平总书记“创新是人类进步的源泉，青年是创新的重要生力军”重要指示精神，深刻认识“营造良好创新创业氛围，让广大青年在中国式现代化的广阔天地中更好展现才华”的勉励和殷切希望。来自吉安职业技术学院、江苏信息职业技术学院、深圳职业技术大学、浙江机电职业技术大学等的师生代表们分享了他们的创新历程和在深化创新教育改革、创新人才培养、成果转移转化等方面的经验与见解。

当天下午，中国职业技术教育学会会长鲁昕作了题为《创新创造：培养高技能人才新高度》的主旨报告，聚焦深入学习贯彻全国教育大会精神、世界职业技术教育发展大会愿景、新时代工匠人才创新创造新典范、“十五五”时期产业发展趋势与展望、建设教育强国的职教使命与担当等五个方面，探讨职业教育如何在创新中发展，实现从无到有、从有到优、从优到精的新路径、新高度。报告还系统总结分析了中国国际大学生创新大赛（2024）75个职业院校金奖项目、世界职业院校技能大赛冠军总决赛5个项目的特点。

本次座谈会由中国职业技术教育学会主办，学会智能融媒体专业委员会、党建工作委员会、德育工作委员会、高端装备制造专业委员会、东营职业学院共同承办，来自97家会员单位200余人参会，会议同期提出倡议，发起成立中国职业技术教育学会“大国工匠”育人共同体。（崔競文 实习生苌柯妍）

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