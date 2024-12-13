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教育部增补《职业教育专业目录》 增设40个新专业

2024年12月13日15:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月13日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，教育部日前完成了2024年度《职业教育专业目录》增补工作，共增设40个新专业，其中，中职专业3个、高职专科专业20个、职业本科专业17个，增设数量是自2021年新版《职业教育专业目录》发布以来最多的一次。

在支撑国家战略需求方面，增设电子信息材料应用技术、航空复合材料智造工程技术、航天装备精密制造技术、智慧综合能源工程、核工程与核技术应用等战略性新兴产业和先进制造业相关专业；在聚焦人民美好生活需要方面，增设营养配餐服务、眼镜造型设计与工艺、玩具设计与制作等专业；在服务实体经济发展方面，增设现代工业清洗技术、装配化装修技术、数字时尚设计、检验检测技术与管理、储备物资储藏与管理等生产性服务业相关专业；在助力乡村振兴方面，增设乡村治理技术、高标准农田建设与应用技术、茶叶生产与应用技术、休闲渔业经营与管理等专业。

相关负责人表示，航空复合材料在民用客机、大中型无人机等飞机上的应用越来越广泛，对具备航空复合材料部件装配、成型制造、结构装配等能力的高技能人才的需求不断加大，因此本次专门增设了“航空复合材料智造技术工程”专业。本次增设的“营养配餐服务”专业，将培养具备营养配餐制作、烹饪过程营养保护等方面能力，掌握烹饪原料营养、食品安全等方面知识的高技能人才。

此外，本年度还增设生态环境数智化监测技术、资源循环工程等服务健全生态环境治理体系所需专业，以及足球运动与管理等服务体育强国建设的专业。

记者了解到，依法自主设置专业是职业学校的办学自主权之一。此次公布的增补专业，职业学校均可自主设置，符合专业设置基本条件，按程序备案后可于2025年招生。本次增设专业后，职业教育设置的专业总数达到1434个，涉及19个专业大类、97个专业类，中职专业365个、高职专科专业771个、职业本科专业298个，基本覆盖国民经济各个领域。

(责编：李昉、熊旭)

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