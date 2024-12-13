人民网北京12月13日电 日前，北京师范大学拔尖创新人才培养高峰论坛在京举办。论坛上，北师大发起成立基础学科拔尖创新人才培养联盟。

据介绍，该联盟由北京师范大学物理与天文学院发起，旨在培养和造就基础学科领域的卓越人才。联盟成立后，将紧密围绕国家重大战略需求，聚焦“大中”衔接，形成一套可复制可推广的“大中”贯通式培养路径和拔尖创新人才培养机制，实现基础学科拔尖创新人才的规模化、优质化培养。

中国教育国际交流协会会长、教育部原副部长、总督学刘利民表示，在发展新质生产力的时代背景下，要从提高政治站位、强化“大中”衔接、优化育人体系、革新培养模式等方面发力，为拔尖创新人才的“涌现”创设良性的教育生态，为新质生产力发展提供持久、稳定的人才基石。

中国教育学会常务副会长翟博、北京市第八中学校长王俊成、成都石室中学党委书记田间、北京师范大学心理学部副教授徐建平分别从“新时代拔尖创新人才培养的使命任务和路径策略”“学校拔尖创新人才基础培养的创新实践”“集团化办学背景下的拔尖创新人才培养”“拔尖创新人才早期发现与培养”等方面分享了经验。

此次论坛共有来自全国的200余位专家学者、高中校长等参会，共同研究拔尖创新人才培养规律，探讨拔尖创新人才培养新路径。论坛还开设了“拔尖创新人才培养探索与实践”“高校对于拔尖创新人才的选拔和培养”两场主题沙龙。（孙竞、实习生汤烁）

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