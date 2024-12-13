人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

北师大发起成立基础学科拔尖创新人才培养联盟

2024年12月13日11:32 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月13日电 日前，北京师范大学拔尖创新人才培养高峰论坛在京举办。论坛上，北师大发起成立基础学科拔尖创新人才培养联盟。

据介绍，该联盟由北京师范大学物理与天文学院发起，旨在培养和造就基础学科领域的卓越人才。联盟成立后，将紧密围绕国家重大战略需求，聚焦“大中”衔接，形成一套可复制可推广的“大中”贯通式培养路径和拔尖创新人才培养机制，实现基础学科拔尖创新人才的规模化、优质化培养。

中国教育国际交流协会会长、教育部原副部长、总督学刘利民表示，在发展新质生产力的时代背景下，要从提高政治站位、强化“大中”衔接、优化育人体系、革新培养模式等方面发力，为拔尖创新人才的“涌现”创设良性的教育生态，为新质生产力发展提供持久、稳定的人才基石。

中国教育学会常务副会长翟博、北京市第八中学校长王俊成、成都石室中学党委书记田间、北京师范大学心理学部副教授徐建平分别从“新时代拔尖创新人才培养的使命任务和路径策略”“学校拔尖创新人才基础培养的创新实践”“集团化办学背景下的拔尖创新人才培养”“拔尖创新人才早期发现与培养”等方面分享了经验。

此次论坛共有来自全国的200余位专家学者、高中校长等参会，共同研究拔尖创新人才培养规律，探讨拔尖创新人才培养新路径。论坛还开设了“拔尖创新人才培养探索与实践”“高校对于拔尖创新人才的选拔和培养”两场主题沙龙。（孙竞、实习生汤烁）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部