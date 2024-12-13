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2024世界慕课与在线教育大会在英国举办

2024年12月13日20:36 | 来源：教育部网站
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当地时间12月12日至13日，2024世界慕课与在线教育大会在英国伦敦玛丽女王大学举办。本次大会以“智能时代下的未来高等教育重构”为主题，首次提出全球高等教育进入“智慧教育元年”概念，发布《世界高等教育数字化发展报告（2024）》《世界高等教育数字化发展指数（2024）》，首次发布智慧教育典型应用场景，举办教育数字化前沿成果展，展示各国教育数字化最新成果。联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂芬妮亚·贾尼尼，中国教育部副部长吴岩，英国教育部国务大臣雅基·史密斯等在大会主会议致辞。

《世界高等教育数字化发展报告（2024）》历时半年编写，由来自全球30家高校、业界、国际组织及政府部门的近100位专家学者共同参与，汇聚了16个国家、地区、国际组织的95个案例，汇集全球经验和智慧。发展报告分为“全新的起点：开创智慧教育元年”“我们的应对：开辟智慧教育新路径”“共同的使命：开启‘智慧教育之门’”三个章节，提出人工智能加快开启教育发展的新纪元——智慧教育元年。报告中倡议发起“智慧教育之门计划”，充分激活人工智能的巨大潜能，构建更有韧性、更可持续的高等教育生态，推动科技向善，让技术更好地服务于教育未来。

“世界高等教育数字化发展指数”由数字化育人、数字化办学、数字化管理、数字化保障4个一级指标构成，涵盖10个二级指标和17个具体测量指标，涵盖94个国家教育数字化发展数据，多维分析其发展态势，为世界各国高等教育数字化战略发展提供更加科学精准的决策参考。

“人工智能驱动下的计算生物教学——以猴痘病毒为例”智慧教育典型应用场景，由知名高校、头部企业联袂打造，引入奥地利维也纳工业大学、剑桥大学技术团队，展示人工智能、数字孪生、虚拟仿真等新技术在教育教学中的典型应用，构建“师—生—机”三元教学新场景，勾勒出未来课堂的蓝图。

现场的教育数字化前沿成果展，集中展示了国内外高校在人工智能赋能教育教学创新案例、新成果、新应用。来自清华大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、伦敦玛丽女王大学、新加坡南洋理工大学等17所国内外高校以及8家人工智能头部企业的25个项目参展，展示人工智能技术赋能教师教学、学生学习及虚拟仿真实验等方面的前沿技术和巨大潜力。

大会期间，还围绕大学形态的重构、人工智能伦理风险、专业能力与数字素养、实践本位的教学新范式等共同关注的问题，举办四场主题会议，共同探索高等教育数字化转型的方向，为高等教育未来发展注入新动能。

会上宣布，墨西哥蒙特雷科技大学、约旦Edraak平台作为新成员加入世界慕课与在线教育联盟。

来自全球28个国家，135家高校、在线教育平台、国际组织、政府机构的340位代表参加会议。

(责编：孙竞、李昉)

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