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我国农业总体科技论文竞争力指数全球第一

2024年12月13日08:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月12日电 （喻思南、綦彧）《2024中国农业科技论文与专利全球竞争力分析》12日在北京发布。报告显示，自2018年起，中国农业总体科技论文竞争力指数和发文量持续排名全球第一。

　　根据报告，中国有29家机构进入农业总体全球机构科技论文竞争力排名前100。中国农业科技论文在数量持续领先的同时，质量也进一步提升。报告显示，2019—2023年，中国农业科技论文在CNS（《细胞》《自然》《科学》）期刊发文量排名从全球第三提升至第二、高被引论文量持续排名全球第一、主导型国际合作论文量排名从全球第四提升至第一。

　　中国农业专利竞争力指数首次由第二位升至第一位。具体来看，中国在作物种质资源与育种、动物营养与饲料、动物养殖与管理、动物疫病防控、作物有害生物防控、生物农药、农产品加工、植物营养与肥料8个技术领域专利竞争力排名第一。

　　报告由中国农业科学院农业信息研究所科技情报分析与评估创新团队研制。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月13日 07 版）

(责编：李昉、孙竞)

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