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四川天府新区探索体教融合新模式

共享体育教师 盘活优质资源

本报记者 宋豪新
2024年12月13日08:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　踢足球、攀岩、游泳……走进四川天府新区华阳中学附属学校，体育课正火热进行，整个校园洋溢着青春活力。

　　近年来，为促进青少年身心健康，多项体育教育改革相继推出。“要落实这些政策，首先要解决体育师资不足的问题。”华阳中学附属学校校长陈成介绍，该校目前有51个班，按照每生每天一节体育课的要求，要开齐体育课，学校至少需要17名体育教师，而目前只有15名。

　　师资不足，怎么办？天府新区的一项教育改革帮了大忙。

　　2021年7月，四川天府新区以省级教育综合改革试验区为背景，针对体育师资不足、专业水平不高、体育后备人才培养机制不完善等难点，设立体育教师共享中心，邀请退役运动员、教练和体育教师入驻，通过全区排课走校的方式，到中小学提供服务。这一举措走出了体教融合的新路子，体育教师共享中心后来还更名为教师共享中心，逐步从体育向科技、艺术等多个领域拓展。

　　“为保证教学效果，共享中心建立师资准入、岗位聘用、培训提升、考核评价等体系，采用‘先入驻、再培训、后上岗’模式，运行以来效果不错。”天府新区教师共享中心主任黎波说。

　　“共享机制打破了学校之间、学校与社会之间的教师资源壁垒，提高了资源利用效率。”陈成表示，在开好体育课的基础上，学校还注重开发特色体育项目，挖掘学生特长，让每个学生都能拥有1至2项体育技能。

　　以体育师资共享为切入点，天府新区深化改革，创建了全国中小学科学教育实验区和教育综合改革、体教融合改革等6个省级试（实）验区。天府新区构建起多元化师资队伍，截至目前，70名奥运冠军、世界冠军、体坛名宿及2000余名各类专业人才入驻共享中心，签约93名共享体育教师，与222家体育类专业机构常态化合作，服务学生人数近12万，全区中小学生体质优良率从2021年的55.25％提升到2023年的70.57％。

　　“下一步，我们将构建包括智库、机构、场馆在内的系列共享资源管理服务标准，持续拓展区域，满足学生多样化、个性化需求。”黎波说。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月13日 14 版）

(责编：李昉、孙竞)

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