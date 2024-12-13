王定华

2024年是孔子学院品牌创立20周年。作为全国建设孔子学院数量最多、从事孔子学院专门化管理最早的高校，北京外国语大学运行23所孔子学院，充分发挥其特色优势，在人才培养、科学研究、社会服务等领域，实现了学校与孔子学院互利共赢。事实证明，参与孔子学院建设，有助于高校服务新时代教育对外开放，培养全球化发展人才，实现高校高质量创新特色发展，并向国际社会贡献教育治理的中国方案。

数据显示，截至目前，中外高校和教育机构共商、共建、共享499所孔子学院和764个孔子课堂，为促进中文国际传播，加深世界人民对中国语言文化的了解，增进中外人文交流和教育合作作出了突出贡献。

孔子学院自诞生之日起，始终本着中外合作方相互尊重、友好协商、平等互利的原则设立。孔子学院的中外合作办学建设模式，为中外高校深化教育合作、拓宽交流渠道提供了更多可能。通过合作建设孔子学院，中外高校往往拥有比一般校际交流更为稳固的互信基础，从而更易达成互利共赢的合作目标。比如，签署协议联合培养专业人才、进行科学研究、开展多元文化和跨文化交流等，孔子学院发挥纽带作用，确保项目落地实施和稳步推进。此外，孔子学院还为中国高校提供了“出海”平台。比如，孔子学院为中国高校与海外高校牵线搭桥，促成中外高校“一对多”“多对一”交流；孔子学院在当地开展中国高等教育展，邀请中国高校赴海外进行招生介绍，扩大中国高校的海外知名度和影响力，助力做强“留学中国”品牌。

参与孔子学院建设，开展高水平对外教育交流合作，为我国高校加快实现高质量创新特色发展提供了重要支撑。一方面，孔子学院为高校国际产学研用合作搭建了舞台。另一方面，近年来，不少孔子学院朝着特色化建设和转型方向发展，以中医、文化、学术、商务、出版、互联网为特色的孔子学院应运而生。中外高校作为孔子学院的办学主体，其合作建设孔子学院的发展方向往往体现了中外高校办学优势和行业特色，是中外高校学科共建、协同联动、共谋发展的真实写照。这些特色孔子学院也为我国高校开展世界一流学科建设提供了难得的国际化发展平台。

孔子学院多年来一直参与培养具有全球视野的复合型人才，助力我国高校加快人才培养供给侧结构性改革，实现国际化人才培养目标。在“引进来”方面，孔子学院长期为外国学生来华留学、中外高校校际合作框架下的短期交换学习提供帮助，协助推荐外国专家和外籍教师到中国高校任教；面向海外开设多层次各类型中文语言课程，举办多种形式的中国文化体验活动，向外国民众展现真实、立体、全面的中国；与中外高校携手打造“中文+职业教育”项目，面向当地相关机构和海外中资企业定向培养“通晓中文”“熟识中国”的本土专业人才。在“走出去”方面，孔子学院为我国高校教师提供了海外工作岗位，培养了一批精通外语，掌握中文教学专业本领，能够在海外展现中国形象的国际中文教育人才；通过从高校选派中方院长赴海外孔子学院工作，让高校教师在不同文化的交融和碰撞中成长为具有全球竞争力的教育管理者，为中国高校储备了一批外语通、能力强、业务精的全球化人才。

孔子学院作为国际中文教育的旗舰项目，一直在为各国中文教育在地化发展提供帮助。这不仅让孔子学院中外合作高校有机会为当地教育治理建言献策，也实现了高校助益全球教育发展的社会价值。孔子学院借助国内高校资源，邀请行业专家，制定中文课程框架和教学大纲，赴外进行教学和培训，培养本土中文教师，联合编写适合当地学生使用的本土化中文教材和教辅资料，让很多国家的中文教育实现了从无到有、从有到优的突破。此外，孔子学院以中国高校为依托，助力所在国中文教育实现系统性跃升和高质量发展。在中外方高校的共同努力下，孔子学院向当地中文学习者提供语言服务公共产品，比如免费线上中文学习APP、慕课课程等，打造了中文学习新模式，并为各国民众泛在学习提供了便利；受所在国教育机构委托，孔子学院聘请中国高校专家学者为当地中文教育发展提供咨询服务，扩大了中文教育在当地的社会影响力。

孔子学院在海外的成功运营充分说明国际社会对孔子学院品牌的认可，孔子学院也成为助力我国高校在中文教育领域向国际社会贡献教育治理中国方案的重要途径之一。

二十年砥砺前行，孔子学院正青春。站在新起点上，中国高校将继续加强与海外高校和机构的合作，努力建好孔子学院，促进中外人文交流，助力不同文明在世界文明百花园中和谐共存、繁荣发展。

（作者系北京外国语大学校务委员会主席）

(责编：李昉、孙竞)