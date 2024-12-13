原标题：南京“栖霞三区”加快高校科技成果转化

12月10日，记者从江苏省南京市栖霞区获悉，首届南京仙林高校科技成果转化促进会近日在该区举行，近百个“摸底上架”入库成果转化项目参加路演评审和项目对接。这标志着栖霞区、南京经开区、仙林大学城（以下简称“栖霞三区”）在推动高校科技成果转移转化、深化校地融合方面取得新突破。

当日，南京仙林科技成果转化中心揭幕，江苏省科技资源统筹服务中心仙林中心、江苏省技术产权交易市场仙林中心签订共建协议。南京大学概念验证中心的“细胞外小RNA原创发现、功能与应用”、南京邮电大学新一代信息技术概念验证中心的“智能DNA溶栓纳米机器”等高校成果转化项目现场签约。

栖霞区委书记、南京经开区党工委书记、仙林大学城党工委书记戴华杰介绍，今年9月，栖霞三区出台深化校地融合行动方案及一揽子政策保障措施，包括优化创新资源配置、强化关键核心技术攻关、推动科技成果转化、加强人才引进与培养等举措，助力校地融合各项政策精准直达。此次促进会将进一步强化校企科研合作，加速科技成果从“书架”走向“货架”。

中国科学院院士、南京大学校长谈哲敏说，南京大学将强化科技成果源头发现，持续开展高校科技成果“摸底上架”工作，聚焦栖霞新型电子信息、智能制造装备、生物医药三大主导产业，发挥南京大学重点科研团队智力优势，源源不断提供优质科研成果。

会前，栖霞校地融合专项工作组联合江苏省科技资源统筹服务中心，成功遴选104项科技成果纳入仙林高校优质科技成果库，涉及信息技术、生物医药、先进制造、资源环境、新能源新材料等领域。

据了解，今年9月，教育部与江苏启动共建首个全国高校区域技术转移转化中心，该中心以南京、苏州为核心承载区。仙林大学城是南京明确的4个转化主阵地之一，结合区域科教资源和主导产业情况，栖霞三区着手打造南京仙林科技成果转化中心。该中心将聚焦高校区域技术转移转化中心建设，强化概念验证和仪器共享，统筹高校院所、专业机构和龙头企业打造成果评价、路演发布、交易撮合、孵化转化四大功能，试点打造功能完善、运行高效的区域技术转移模式，构建栖霞特色的贯通式科技成果转化生态体系。（记者张晔 通讯员李慧珍）

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