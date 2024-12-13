人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

南京“栖霞三区”加快高校科技成果转化

2024年12月13日08:49 | 来源：科技日报
小字号

原标题：南京“栖霞三区”加快高校科技成果转化

12月10日，记者从江苏省南京市栖霞区获悉，首届南京仙林高校科技成果转化促进会近日在该区举行，近百个“摸底上架”入库成果转化项目参加路演评审和项目对接。这标志着栖霞区、南京经开区、仙林大学城（以下简称“栖霞三区”）在推动高校科技成果转移转化、深化校地融合方面取得新突破。

当日，南京仙林科技成果转化中心揭幕，江苏省科技资源统筹服务中心仙林中心、江苏省技术产权交易市场仙林中心签订共建协议。南京大学概念验证中心的“细胞外小RNA原创发现、功能与应用”、南京邮电大学新一代信息技术概念验证中心的“智能DNA溶栓纳米机器”等高校成果转化项目现场签约。

栖霞区委书记、南京经开区党工委书记、仙林大学城党工委书记戴华杰介绍，今年9月，栖霞三区出台深化校地融合行动方案及一揽子政策保障措施，包括优化创新资源配置、强化关键核心技术攻关、推动科技成果转化、加强人才引进与培养等举措，助力校地融合各项政策精准直达。此次促进会将进一步强化校企科研合作，加速科技成果从“书架”走向“货架”。

中国科学院院士、南京大学校长谈哲敏说，南京大学将强化科技成果源头发现，持续开展高校科技成果“摸底上架”工作，聚焦栖霞新型电子信息、智能制造装备、生物医药三大主导产业，发挥南京大学重点科研团队智力优势，源源不断提供优质科研成果。

会前，栖霞校地融合专项工作组联合江苏省科技资源统筹服务中心，成功遴选104项科技成果纳入仙林高校优质科技成果库，涉及信息技术、生物医药、先进制造、资源环境、新能源新材料等领域。

据了解，今年9月，教育部与江苏启动共建首个全国高校区域技术转移转化中心，该中心以南京、苏州为核心承载区。仙林大学城是南京明确的4个转化主阵地之一，结合区域科教资源和主导产业情况，栖霞三区着手打造南京仙林科技成果转化中心。该中心将聚焦高校区域技术转移转化中心建设，强化概念验证和仪器共享，统筹高校院所、专业机构和龙头企业打造成果评价、路演发布、交易撮合、孵化转化四大功能，试点打造功能完善、运行高效的区域技术转移模式，构建栖霞特色的贯通式科技成果转化生态体系。（记者张晔 通讯员李慧珍）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部