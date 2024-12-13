原标题：江西高校首家实验室飞地揭牌

12月11日，记者从井冈山大学获悉，同济大学生命科学与技术学院—井冈山大学生命科学学院联合实验室近日正式揭牌。该实验室为江西省首家在高校布局的实验室飞地，有助于创新性破解井冈山大学面临的高层次科研人才缺乏、基础科研力量不足等难题，标志着两校在探索“实验室飞地”高校合作模式上迈出关键一步。

揭牌仪式上，双方签订联合实验室战略合作框架协议。根据协议，同济大学将为联合实验室提供场地，实验室人员由井冈山大学提供编制和相应待遇，产出的科研成果为两校共享。同济大学将从高层次人才团队搭建、大项目联合申报、大成果联合产出等方面对实验室予以支持。

联合实验室主任张赫介绍，联合实验室的成立将解决井冈山大学面临的人才引进与高水平成果产出难题，实现高等教育与地方发展的良性互动，并成为同济大学对口支援井冈山大学的重要载体与创新高地。

井冈山大学党委副书记、校长罗旭彪说，井冈山大学将通过共享同济大学的先进科研设备、前沿学术资源及优秀人才团队，集聚高端科技和人才资源，进一步增强老区高校在科研创新、人才培养及服务地方经济等方面的实力。

根据协议，双方还将围绕人才引培留用、科研服务、党建联建及科研项目转化等领域展开深度合作，致力于实现产出“大项目、大人才、大成果”的长期合作目标。（记者魏依晨 通讯员肖洪海 胡正佩 李琴）

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