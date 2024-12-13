原标题：第十三届中国创新创业大赛在重庆收官

12月7日，第十三届中国创新创业大赛总决赛颁奖仪式在西部（重庆）科学城举行。现场公布并颁发大赛地方赛优秀组织单位、专业赛优秀组织单位、全国赛优秀组织单位、“创新创业50强”及总决赛“10强”等奖项。重庆获得大赛地方赛优秀组织单位、全国赛优秀组织单位两大奖项。

工业和信息化部总工程师谢少锋在大会上介绍，我国有60多万家科技和创新型中小企业，要把项目落地作为赛后服务的重点，加强市场、资金、人才等要素支持，主动帮助优秀项目团队加快成果转化。

会上，西部科学城重庆高新区党工委委员、管委会副主任张炎发布西部（重庆）科学城天使基金。基金总规模达5亿元，首期3亿元，单个项目投资可达千万元，基金将精准投向具有关键技术的创新创业团队、种子期及初创期科技企业，为智能网联新能源汽车、集成电路、生物医药等前沿领域注入创新活力。

会上，工业和信息化部火炬高技术产业开发中心西南中心（以下简称“西南中心”）正式落地西部（重庆）科学城。西南中心依托重庆育成发展有限公司进行优化整合，功能定位精准。西南中心将辐射西南地区，从孵化载体进阶到技术市场深耕，全链路激活科技成果转化引擎，发挥工业和信息化部火炬中心在推动高新技术产业化和集聚创新资源等方面的突出优势。通过构建跨行政区合作发展新机制，西南中心将进一步推进科技创新与产业创新融合发展。

此次大赛由工业和信息化部火炬高技术产业开发中心牵头主办，联合重庆市科技局、重庆市经信委、西部科学城重庆高新区管委会等单位共同举办。（记者雍黎）

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