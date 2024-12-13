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特色活动助力高校毕业生就业

2024年12月13日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：特色活动助力高校毕业生就业

记者从人力资源社会保障部获悉，职引未来——2024年全国人力资源市场高校毕业生就业服务专项行动正在全国各地开展，专项行动近期推出一大批特色活动，包括先进制造业、新能源汽车、电子通信/半导体/芯片、医疗健康、IT互联网、文教传媒、江浙沪、华北地区、退役军人等34场不同行业、区域、人群的线上专场招聘会，全国名企、财会金融、优选蓝领等20场直播带岗活动，及多场就业指导直播（录播）课等。

与此同时，各地人力资源市场、国家级人力资源服务产业园等连续举办多场次线下招聘会。湖南于12月12日举办先进制造业线下专场招聘会，多家省内重点制造业企业现场招才引智。黑龙江、河北、山东、四川、新疆等地创新服务模式，充分发挥人力资源市场在求职招聘中的积极作用，为高校毕业生等重点群体提供优质就业服务。

据悉，高校毕业生和用人单位可通过中国人力资源市场网全国人力资源市场高校毕业生就业服务专项行动主会场页面，查询相关信息并参与各类就业服务活动。（记者邱玥）

(责编：李昉、孙竞)

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