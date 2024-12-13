原标题：【光明时评】传承红色基因 凝聚振兴力量

为纪念“一二·九”运动89周年，黑龙江省牡丹江市立新实验小学创新思政课教育，融入舞蹈、音乐和旁白对话等形式，以生动鲜活的课本剧为学生上了一堂精彩的思政大课，引导学生传承红色基因、汲取向上力量。近年来，从纪念展陈，到主题宣讲，再到跃上银幕的文艺作品，传承红色基因在社会范围内形成共识并以多种形式弘扬发展，为推动社会进步、经济发展凝聚精气神、向心力。

红色资源承载着我们党的光辉历史和优良传统，是中华民族最为宝贵的精神财富。东北大地上孕育着丰富的红色文化，释放着巨大的时代价值。红色基因是东北全面振兴的文化底蕴。辽宁“六地”红色文化来源于辽宁省抗日战争起始地、解放战争转折地、新中国国歌素材地、抗美援朝出征地、共和国工业奠基地和雷锋精神发祥地，蕴含着丰富的理论价值和精神财富。这些丰富的红色文化资源，成为东北全面振兴的文化底蕴。当前，我国正处于全面建设社会主义现代化强国的新征程上，东北地区正面临着重大的产业结构调整和经济转型任务，如何在红色文化中汲取精神养料，进而为推动社会各个领域发展与进步凝聚信心、砥砺前行夯实思想基础，是新时代东北地区必须破解的重要课题之一。一方面，红色基因所代表的文化内涵为东北地区的文化交流提供了有力支撑。东北独特的历史文化在传承过程中具有内容上的一致性和价值上的契合性，有助于推动各地强化区域协同，深化优势互补、加强务实合作，释放合作共赢的叠加效应，为东北地区可持续发展增添新力量。另一方面，红色文化作为中国革命历史的重要组成部分，为新时代文化建设提供了重要的思想和文化资源，以文化发展繁荣增强东北振兴的底气。

红色基因为东北全面振兴注入精神力量。在东北的发展过程中，红色基因所代表的革命精神、奋斗精神和奉献精神，成为东北人民克服困难、迎接挑战的强大动力。今天，我们仍然要用这些精神来教育广大党员、干部，引导他们发扬优良传统，在全社会带头弘扬新风正气。比如，沈阳“九·一八”历史博物馆围绕文物收藏、展示、研究与对外宣传教育等内容，致力于把红色基因发扬好、传承好。新时代从红色基因中汲取推动东北全面振兴发展的精神力量，不仅可以激励人们克服眼前的困难，更可以引导人们树立正确的价值观，增强东北全面振兴的社会凝聚力、向心力和战斗力。

新时代东北振兴，是全面振兴、全方位振兴，离不开思想观念的转变。要敢于打破陈规，传承好红色基因的时代伟力，发扬红色基因里蕴含的拼劲、闯劲、干劲，以思想意识的转变推动管理革新、制度创新，进而推动社会进步，走好走稳新征程，让红色基因赋能东北全面振兴。

（作者：刘志礼 巴 莹，分别系大连理工大学马克思主义学院院长、教授，大连理工大学马克思主义学院博士研究生）

(责编：李昉、孙竞)