原标题：【光明论坛】以教育家精神铸魂强师

教育是国之大计、党之大计；教师是立教之本、兴教之源。今年9月，习近平总书记在全国教育大会上强调，要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》也围绕坚持教育家精神铸魂强师、培育涵养、弘扬践行、引领激励，作出相关部署。这为新时代加强高素质专业化教师队伍建设、全面推进教育强国建设确立了行动指南。

以科学理论铸魂。教师要坚持教育者先受教育，努力成为先进思想文化的积极传播者、党执政的坚定支持者，更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任。教师的一言一行、一举一动都会在不知不觉中影响学生，无形中塑造学校文化氛围。因此，要引导广大教师做到育人先自育，欲言教先身教。要通过分层次、多渠道、全覆盖的学习教育培训，引导广大教师在学思践悟中坚定理想信念，在奋发有为中践行初心使命，对照“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的要求自觉精进，以高水平思想政治素质和师德师风，促进人才培养质量全面提升。

以立德树人固本。培养什么人的问题，是教育的首要问题。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务。立德树人是教育的根本任务，是高校的立身之本。教师要立足课堂育人主渠道，把握好思想政治理论课这一育人关键课程，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿学科体系、教学体系、教材体系各领域，把做人做事的基本道理、社会主义核心价值观的要求、实现民族复兴的理想和责任融入各类课程教学之中，形成协同效应，在教学相长中，实现师生共进。

以“四个服务”强基。我国高等教育发展方向要同我国发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起，为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。“四个服务”的重大论断，深刻阐明了教育的本质属性，指明了教育的重要发展方向。以此为引导，高校教师不能只满足做书斋里的“小学问”，更要做服务国家的“大学问”；既要“顶天”，把握住全球前沿领域的重大科学问题，努力作出新发现，获得新突破；还要“立地”，研究要服务国家的需求，将科技成果切实转化为现实生产力，真正造福于社会和公众。

以长效机制增效。评价教师队伍素质，师德师风是第一标准。师德师风建设应是每一所学校常抓不懈的工作，既要有严格制度规定，也要有日常教育督导。通过立高线、明底线、抓长线，推动师德师风建设常态化、长效化，形成师德建设立体化体系。立高线，把教育家精神融入师德师风建设全过程，更好发挥师德楷模的示范引领作用，引导广大教师坚定心有大我、至诚报国的理想信念，陶冶言为士则、行为世范的道德情操，涵养启智润心、因材施教的育人智慧，秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度，勤修乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，践行教师群体共同价值追求。明底线，在教师入职、晋升、评聘、考核等各环节前置师德评价要求，严格实施“逢进必审”“逢推必审”“逢评必审”，严格落实师德“一票否决”制，对师德失范行为严肃处理。抓长线，完善宣传教育、监督考核等制度，推动政策保障、制度规范、法律约束更好衔接，确保程序规范、标准明确、方法得当相协调，加强师德师风建设，助力建设高水平教师队伍。

（作者：孙晓雷 许 薇，分别系复旦大学微电子学院讲师，复旦大学微电子学院高级工程师）

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