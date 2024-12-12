人民网北京12月12日电 （记者李依环）“在学校高质量发展的关键时期，要进一步落实学校第五次党代会提出的学科建设质量提升‘突破工程’要求，抢抓机遇、凝聚共识，力争实现学科建设事业突破式发展。”首都经济贸易大学日前举行的学科建设与科研工作大会上，该校党委书记王文举表示。

对于推动学科建设与科研工作，王文举表示，一是加强组织领导与统筹协调，坚持以高质量党建引领和保障学校高质量发展；二是建立有效的信息共享平台与学科管理机制，为学科高质量发展助力赋能；三是持续提供有力的资源保障与激励机制，调动广大教职工的活力和学术潜能。

首都经济贸易大学校长吴卫星作《抢抓机遇、精准发力，实现一流学科建设的重点突破》主题报告。他表示，在未来的一段时期里，学校将全方面统筹推进学科建设的“五项举措”并重点实施“九大任务”，重点发展学科要严格按照国家一流学科的标准开展建设，重点培育学科要对标国家一流学科标准进行建设。

当天，该校还发布了2021-2024年度高质量科研成果贡献奖获奖名单。该校副校长尹志超及经济学院、工商管理学院、金融学院相关负责人围绕学科建设目标、有组织科研工作经验等话题进行了分享。（李依环、实习生黄劭光）

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