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北科大举行科技史与文化遗产研究院50周年发展大会

2024年12月12日19:31 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月12日电 日前，北京科技大学举行科技史与文化遗产研究院50周年发展大会。来自国家文物局、故宫博物院、中国科学院自然科学史研究所等单位，以及北京大学、清华大学等高校的专家、行业代表、师生代表共300余人参会。

记者了解到，北京科技大学是我国最早建制化开展科学技术史研究的高校之一。1974年，该校成立冶金史编写组（现冶金与材料史研究所），在柯俊先生的领导下开始了中国冶金史的系统研究工作。该校科技史与文化遗产研究院下设冶金与材料史研究所、文化遗产保护研究所、 工业遗产研究所、传统工艺研究所和科技与文化研究所。

北京科技大学党委书记武贵龙表示，科学技术史学科作为学校一流大学建设的重要支撑部分，历史底蕴深厚，研究院为党和国家培养了近500名科学技术史与考古文博等领域高水平人才，在服务国家战略、支撑学校高质量发展的奋进征程中，镌刻了光辉印记。希望研究院未来继承优良传统，坚定理想信念；坚持立德树人，培养急需人才；发扬自身优势，服务国之大者。

北京科技大学科技史与文化遗产研究院院长潜伟从系所变迁、学科建设、未来发展等方面全方位梳理了研究院50年来的发展脉络和重大成就。他表示，未来研究院将继续秉承“团结、传承、开放、奋进”的精神，以传承中华科技文明和弘扬中华优秀传统文化为己任，聚焦“双一流”学科目标，为建设教育强国、科技强国、文化强国而不懈奋斗。

大会同时设置了“柯俊科技史奖”颁奖仪式和学术报告环节。会上，来自北京科技大学、中国科学院、山西大学、中国文化遗产研究院等高校、研究所的专家学者就科学技术史领域的相关议题进行了交流分享。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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