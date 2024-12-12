人民网北京12月12日电 （记者李昉）近日，对外经济贸易大学与北京邮电大学联合举办会计学-计算机科学与技术、会计学-金融科技联合学士学位项目启动仪式。

对外经济贸易大学校长赵忠秀指出，当前社会对复合型、创新型人才的需求日益增长，高等教育必须与时俱进，积极探索跨学科合作的新模式。他表示，两校各具独特的学科优势，此次合作将共同打造跨学科人才培养新高地，为国家发展和社会进步贡献力量。

北京邮电大学副校长彭木根表示，此次合作办学项目是数字经济时代背景下，培养兼具跨学科知识与综合能力、适应新时代需求的复合型人才的关键性举措。

在产教融合主题分享环节，来自高校、企业的多位专家围绕数字经济时代的人才需求、产教融合的有效机制以及联合学士学位项目的意义等方面进行了深入探讨。

在项目宣讲环节，北京邮电大学计算机学院副院长张笑燕和经济管理学院副院长许冠南分别介绍了会计学-计算机科学与技术联合学士学位项目和会计学-金融科技联合学士学位项目的具体情况，包括培养目标、课程体系、教学模式以及就业前景等方面。

此外，北京邮电大学教师何帅、对外经济贸易大学教师王坤珏作为首批授课教师代表发言。他们表示，将积极投身教学，提高教学质量，为学生们提供前沿知识与技能。

(责编：李依环、熊旭)