原标题：2023—2024年度“高校毕业生基层就业卓越奖学（教）金”获得者高菲——青春在高空上绽放

10公斤的高压装备，百余米的高空作业，5小时的高强度工作——这是浙江省第一名“90后”女子高空走电线工作者、中国首批特高压高空走线女技术员高菲的工作写照。

因对西部特高压工程、国家电力事业发展贡献出了属于青年基层工作者的青春力量，前不久，高菲获得了2023—2024年度“高校毕业生基层就业卓越奖学（教）金”奖励。

缘起：基层工作敢为攀

回忆起入行的缘由，高菲坦言：“这是一个平常的‘意外’。”

高考填志愿时，高菲的第一志愿是金融，因分数问题被调剂到了浙江工业大学的电气自动化专业，毕业后来到了浙江省送变电工程有限公司工作。

第一次上塔，眼见教官口中“很矮”的铁塔足有50多米高，所有学员都心里发慌。当时，教官并没有对女性学员做出硬性的上塔要求，但出于好奇与不甘，高菲壮着胆爬了上去。

踩在细细的脚钉上，才往上爬了几步，高菲大腿就发抖。“不行就下来吧，别硬往上爬了！”听到教官喊话，高菲不甘心认输，最终和女队友互相鼓励着爬到了铁塔横担，甚至超越了很多男同事。

事后想起来，高菲说：“第一次爬那么高的铁塔，我也是害怕的。但下面那么多人看着我，我相信只要勇敢迈出第一步，剩下的路就会变得好走。”

从教导队分流到各岗位时，高菲选择成为一名与“高空作业”和“高危低温”相伴的高空电力巡线员，其工作是站在导线上定期给线路做“体检”。

为什么作出这样的选择？

高菲的理由很朴实：“特高压线路是电力传输的重要通道，其安全稳定运行对于电力系统的整体稳定至关重要。”她进一步解释说，特高压线路的导线上一个小小的毛刺、空鼓、划伤等，都有可能影响整条线路的运行。尽管无人机的应用已经较为广泛，但细微之处还做不到完全精准。

“高空电力巡线员能够通过人工走线，对线路进行逐条检查，及时发现并处理线路上每一个微小缺陷和问题，从而确保线路在正式运行时的安全性和可靠性。”高菲说，“心细、谨慎，正是我作为女性在基层工作、在高空领域中能够发光发热的独特优势。”

奋斗：扎根一线创价值

高空电力巡线员是高危特种行业。每次作业，高菲都需要装备10公斤设备负重徒手攀爬。“攀爬时，软梯会随风晃动，我有种在云端行走的感觉。”高菲感觉自己像是长出了一双隐形的翅膀。

“每次巡检，我都要双脚踩着导线，双手紧贴玻璃绝缘子。手和脚之间的距离只有30厘米，我必须蜷缩着维持身体平衡，脸向下匍匐前行。”在几百米的高空电塔上，高菲通常一工作就是三四个小时，最长时达到8个小时。全程与1100千伏直流特高压工程亲密接触，这份工作的危险性不言而喻。

“为了避免耽误时间、影响工作，我只能在爬杆前随身携带空中餐，即使口渴也不能喝太多水。”长时间、高强度的工作，是信念支撑着高菲默默承受着这一切的苦与累。

2017年12月，高菲负责到甘肃省白银市准东—皖南±1100千伏直流特高压工程项目上检查线路。高菲说，那是最令她难忘的一次施工。

“铁塔建在两岸山顶上，导线离河面有300多米，最大的困难就是冷。”冬天的白银山区，户外气温已经接近零下20摄氏度。为了尽可能保持身体灵活，高菲不敢多穿厚衣服。

寒风和冷空气冻得高菲脸颊通红，嘴唇发紫，手脚发麻，需要在导线上来回走动才能保持体温。但想到能为世界电压等级最高、输电距离最远、导线截面最大、技术水平最先进的特高压工程贡献自己的一份力量，“不管再高的走线，我就没腿软过。”高菲自豪地说。

展望：秉承初心守热爱

起初踏入这一行时，高菲的身边充满了担忧与质疑。一个女孩子能胜任这样高强度的危险作业吗？为什么要远离家乡，选择一份风吹日晒的基层工作？

面对人们的不理解，高菲总是淡淡地回答道：“让自己有满足感、有成就感的，就是我心中的好工作。”

如今的高菲，已经从一线技术员转到了采购管理岗位，负责公司工程项目物资和服务采购工作。但回忆起“高空电力医生”的工作经历，她从未后悔。

“在一线，我接触、学习到了更为全面的技术，这段经历为我的职业发展打下了良好基础，也更好地支撑起了我现在的工作——为更多的一线技术员保驾护航。”国家电力事业的发展，正需要像高菲一样来自不同岗位的基层工作者们默默奉献，才能有更加长足的进步。

“成为更好的自己，也为更好的热爱。”高菲始终坚守初心，默默创造着属于基层工作者的价值，“脚踏实地，把平凡的工作做好做精，就能不断突破自己，奔赴美好未来。”（记者 胡若晗）

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