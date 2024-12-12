人民网北京12月12日电 （记者李昉）近日，北京高校青年教师教研工作室创新成果和“工匠学院”创建成果交流活动举行。本次活动吸引了来自北京市教育系统的专家学者、青年教师及工会干部等嘉宾参与，全面展现近年来北京市教育工会在推动教职工职业发展方面的成效。

中国教科文卫体工会全国委员会主席、分党组书记高洁表示，北京教育工会系统要切实提升教职工职业发展助推能力，建设具有教育家精神的高素质教职工队伍，为首都教育事业高质量发展提供坚强有力的保障。

北京市总工会党组成员、副主席张文涛表示，要以教研工作室和“工匠学院”建设为抓手，进一步提升首都教职工队伍综合素质，共同推进教育科技人才一体化改革发展。

清华大学党委常务副书记、工会主席向波涛表示，青教赛和青年教师教研工作室在清华大学教书育人、教师队伍建设方面发挥了重要作用，助力一批教学、科研、管理等方面的优秀教师和业务骨干脱颖而出，在教书育人工作中取得了丰硕成果。

此外，在交流环节中，来自中国人民大学、中央民族大学、清华大学等高校的代表从不同角度分享了学校青年教师教研工作室的建设成果；来自北方工业大学和北京电子科技职业学院的代表围绕“工匠学院”创建试点工作情况进行了交流。

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