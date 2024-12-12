原标题：南华大学从“独居石”中成功提取“肿瘤克星”

南华大学11日披露，南华大学核科学技术学院韦悦周教授团队在高效分离提取医用同位素方面取得新突破，成功从中国蕴藏丰富的稀土矿物“独居石”中，分离得到了可用于多种恶性肿瘤治疗的高纯医用同位素铅-212及铋-212。

韦悦周教授(左二)在带领团队成员做实验。蒋桢桢 摄

目前，相关研究成果已申报国家发明专利，部分研究成果已在国际期刊《化学工程杂志》《放射分析与核化学杂志》发表。

铅-212和铋-212是目前最具应用前景的医用阿尔法(α)放射性核素之一，可应用于多种恶性肿瘤如乳腺癌、胰腺癌以及前列腺癌等的靶向α核素治疗(Targeted Alpha-Nuclide Therapy，简称TAT)。但目前铅-212及铋-212的提取工艺复杂、产量低、价格高，其靶向药物很难推广应用。

韦悦周教授团队立足中国拥有“独居石”等丰富的钍资源优势，自2022年起开展从“独居石”加工的硝酸钍中分离提取铅-212及铋-212的攻关研究。该团队独自开发了适合高效快速提取铅-212及铋-212等放射性核素的新型吸附材料——多孔二氧化硅负载型阴离子交换树脂。这种材料可以采用高流速的进料以提高处理效率。该研究成果为解决当前全球铅-212和铋-212供应不足提供了新思路。

韦悦周介绍，除了铅-212及铋-212，团队正在继续攻关以进一步从天然“独居石”中分别提取镭-228、钍-228及镭-224核素。团队将结合南华大学的科研资源优势，同时谋求广泛合作，努力促进上-中-下游的协同发展，推动从技术创新到产业化落地的全链条整合，为α核素治疗的推广应用提供助力。（ 夏文辉 孙执豪）

(责编：郝孟佳、李昉)