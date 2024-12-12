本报记者 丁雅诵

“慕课西部行计划”是新时代高等教育充分发挥新型举国体制推动更高质量教育公平的重要举措。

“慕课西部行计划”有效利用互联网技术，通过“同步课堂”等多种形式，打破地域限制，将东部高校优质师资和优质慕课资源输送给西部高校。自2013年实施以来，累计为西部高校提供了20.7万门慕课及在线课程服务，帮助西部地区开展混合式教学936万门次，西部受益学生数量达5.9亿人次。

“慕课西部行计划”面向教师有针对性地开展教学培训和线上线下教研交流，西部高校教师接受慕课培训达197.8万人次，一大批教师教学能力得到显著提升。丰富多彩的培训内容，提升和改进了西部高校教师的数字素养、教学技能、教学方法。东西部高校教师利用“虚拟教研室”开展跨校、跨区域联合教研，激发了思考、碰撞了火花。

2021年，“慕课西部行计划”升级到2.0版本。整合更多高校优质师资、课程、图书文献和实验教学等资源，鼓励东西部高校教师团队采用数字技术共建共享优质课程，鼓励优秀企业参与人才培养……从扩大支持范围、强化数字驱动到坚持产教融合、科教融汇，“慕课西部行计划2.0”不断推动“输血”向“造血”转变。

教育部高等教育司相关负责人表示，“慕课西部行计划”将按照拓围、深化、创新的总思路，进一步聚焦西部高校的优势专业、特色专业和新建专业，共同探索以智能化牵引的专业建设和人才培养新范式，实现相关专业的课程、教材、实践和师资全方位体系化升级。例如，利用人工智能、云计算、大数据等新技术，建设以专业知识图谱、能力图谱为支撑的智能基座，推动西部高校从传统教育向智慧教育转型；整合高水平大学优质教育资源，建好建强西部高校重点专业；研发优质虚拟仿真实验，构建更加完善的虚拟仿真实验教学体系。

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 07 版）

(责编：李昉、郝孟佳)