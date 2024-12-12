杨鑫宇

前不久，《关于开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动的通知》正式发布，对同质化推送营造“信息茧房”、利用算法实施大数据“杀熟”等问题“亮剑”，明确提出“算法导向正确”“算法公平公正”“算法公开透明”“算法自主可控”等工作目标。

随着信息技术发展，算法在网络生态中扮演着日益重要的角色。借助算法，资讯、视频类平台可根据用户行为习惯推送特定内容，社交媒体则能通过绘制用户画像，使网民“人以群分”。对互联网用户而言，从“看什么”“听什么”到“聊什么”“买什么”，处处都可能受到算法的影响。算法的普及应用，在为人们提供便利的同时，也带来了“人被技术控制”的隐忧。此次专项行动，聚焦网民关切，有助于提升算法安全能力，确保“技术向善”。

互联网已深度介入当代青少年的成长。他们在网上接触、浏览哪些内容，如何与同龄人交流互动，直接影响着价值观念、知识谱系、性格特质的形成。一方面，算法频繁推荐偏好内容，加剧了“信息茧房”现象。青少年长期被同质化信息包围，容易导致视野变窄、思维受限。另一方面，算法高强度推送同质化、强刺激性的内容，可能造成沉迷、上瘾现象。面对“算法攻势”，未成年人更易丧失自制力，虚掷时光。此外，一些互联网企业利用算法“杀熟”，一些不法分子恶意利用榜单排序规则操纵榜单、炒作热点，同样会对青少年健康成长带来危害。为算法划清边界，使其发挥积极效能，才能为青少年营造“清朗”天空。

技术没有善恶，但应用技术、管控技术的方式，必然存在正误之分、高下之别，直接决定着一项技术是“向善”还是“为恶”。现实中，互联网平台运用算法推荐内容时，仍存在一些质量低劣、存在事实性错误或价值观偏差的内容，少数违法有害信息也夹杂其中，对用户造成误导。进行平台治理、优化算法，必须坚持向上向善的价值原则，充分激发技术的正向价值。

互联网的魅力，在于为用户提供更加丰富多彩的选择。此次行动，有关部门明确提出“严禁推送高度同质化内容诱导用户沉迷”。着眼未来，平台应提升推送内容的多样性、丰富性，更好拆除“信息茧房”；互联网行业应对设计和应用算法的思路有更深层次的反思，扭转一味迎合用户偏好的倾向。

随着治理工作的不断深化，相信不当应用算法导致的问题将得到有力解决，算法技术也将迎来更加广阔的应用前景，为经济社会发展贡献更多正能量。

（摘编自《中国青年报》，原题为《不让青少年为算法所“困”》）

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)