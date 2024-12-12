原标题：在博物馆里上好“大思政课”

12月9日，一堂别开生面的思政课在江苏苏州博物馆开讲。来自不同年龄段的学生们同上一堂课，不仅有大中小学教师授课，还有博物馆专家现场解答。

这堂课由传承这一话题开场，延伸至苏州博物馆“中而新，苏而新”的建筑美学，再拓展至一座2500年历史底蕴与现代创新活力并存的“双面绣”之城，在润物细无声中夯实青少年的思想根基。

日前，由中国人民大学与苏州市共同举办的深入学习贯彻全国教育大会精神，推进大中小学思想政治教育一体化建设暨全国“博物馆里的大思政课”示范交流活动在苏州举行，全国20多家博物馆的代表、百余位文化教育领域专家学者以及大中小学思政教育一体化建设单位负责人齐聚一堂，共谋合作。

活动上，“博物馆里的大思政课”共建联盟成立。首次年度专项行动由中国人民大学，中国人民大学附属中学、附属小学与多家博物馆联合启动。中国人民大学党委书记张东刚表示，中国人民大学将着力构建校地、校馆合作育人长效机制，把“博物馆里的大思政课”办出特色、办成精品、形成品牌。

近年来，多地各级博物馆与大中小学对接，活化利用馆藏资源，开展多样化的思政教育。“为了让不可胜数的文物进教材，三科统编教材在有机融入方面下了很大功夫。思政教材重在价值引领，发挥培根铸魂的重要作用；语文教材重在以文化人，体现人文精神滋养；历史教材重在树立唯物史观，突出家国情怀涵育。”人民教育出版社总编辑王日春表示，人教社坚持数字赋能，不仅尝试借助新媒体讲好教材中的文物故事，还借助新技术讲好红色故事。以“红色文物，青春讲述”为主题策划的数字出版产品《红色文物青年说》，就是从近百家文博场馆选择百余件代表性文物，邀请全国百所高校大学生代表，以文物为载体讲述历史故事，激发当代青年人的爱国之情、报国之心、强国之志。

共建“大思政课”，博物馆与大中小学如何实现“1+1>2”的效果？“殷墟博物馆新馆是首个全景式展现商文明的国家重大专题博物馆、全国一流的大思政教育精品教室。我们依托丰富的文博资源，以馆藏4000余件文物为本、以新成果为要，编撰了立体示范课本‘伟大的商文明’。”殷墟博物馆党总支书记、常务副馆长赵清荣介绍，自2024年2月新馆开放以来，已接待观众150万人次，其中青少年15万人次。

不仅是将思政课放到博物馆里，博物馆也在探索“走出去”。赵清荣说，殷墟博物馆创新打造了“商传千年铸未来”等课程品牌，下设50余项子课程，共举办研学课程、校园行、讲座讲堂等活动160余次，全面提升思政课的质量和水平。

苏州创新博物馆与思政教学相结合的多种形式，将博物馆、展览馆、纪念地等资源串珠成链，推出青年学习社线路，打造“行走的思政课”。站在苏州市姑苏区五卅路纪念碑前，以实景讲述了解五卅路的由来和百年历史；在中共苏州独立支部旧址中观看独幕话剧，感受信仰的力量……姑苏区“红色摇篮·初心之旅”青年学习社线路通过展陈、实景课堂等形式，串联起苏州百年革命历史，打造独具苏州特色的沉浸式红色课堂。

苏州团市委副书记蒋妍告诉记者，为用好苏州优秀传统文化和丰富红色资源，苏州共建青年学习社394家，重点纳入105家文博场馆，推出青年学习社线路49条，丰富“大思政课”实践载体。

（记者 苏 雁 通讯员 姬尊雨）

(责编：李昉、郝孟佳)