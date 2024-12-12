原标题：以国防教育厚植学生家国情怀

日前，在武汉工程科技学院纪念“一二·九”学生爱国运动文艺晚会现场，由退役复学大学生组成的红色基因示范队带来节目《军魂》，将他们在部队的训练成果搬上舞台，赢得阵阵掌声。

“近4年来，我们学校共有248名学生投身军旅，在全军各条战线作出贡献。”武汉工程科技学院党委书记张会利介绍，学校坚持在学生中开展爱国主义教育和国防教育，重视征兵工作和征兵工作站建设，发挥优秀退役复学大学生的“头雁”效应，激发学子携笔从戎、报效祖国的热情，获评“湖北省征兵工作突出单位”。

今年10月，武汉工程科技学院一站式社区服务中心添加新成员——退役军人之家。“学校每年大约有20名学生退役回校。成立退役军人之家，为退役复学大学生搭建一个互学互助、共同成长的平台，可以激励更多学子携笔从戎建功军营。”武汉工程科技学院党委副书记、常务副校长王加青说。

在武汉工程科技学院众多投身军旅的学子中，涌现出不少在部队服役期间立功受奖的优秀学子。有发现飞机故障、挽救战友生命和国家财产荣立三等功的鳌名钰，有解决连队众多困难、为连队节约开支荣立三等功的李龙，有因备战工作和军事训练突出两次荣立集体三等功的黄敏……还有一大批“优秀义务兵”“四有”军人先进典型。

武汉工程科技学院校长储祖旺介绍，学校以退役复学大学生为骨干，组建了红色基因示范队和青苗预备队。以这两支队伍为抓手，开展拥军优属志愿活动等。

自2019年开始，学校每学期开展以“宣讲军旅故事 激发报国热情”为主题的退役复学大学生军旅成长宣讲会，深入学院班级。

“学校不折不扣地落实国家有关政策，并在学校层面为退役复学大学生成长成才创造更好条件。”武汉工程科技学院党委副书记、校长助理唐军国说。

厚植学生家国情怀，让退役复学大学生成为校园闪亮的星。今年以来，武汉工程科技学院开展主题征兵宣讲会14场，开展春季、秋季新兵欢送会，完成退役复学大学生欢迎大会及征兵工作表彰活动2次。

（记者 王建宏 张 锐 通讯员 吴 夏 邵国超）

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