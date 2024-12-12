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激活教育“一池春水”

——湖南湘江新区集团化办学促教育均衡发展

2024年12月12日08:06 | 来源：光明日报
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原标题：激活教育“一池春水”

　　 清晨，湖南湘江新区云坪小学的学生一走进校园，眼睛立刻亮了起来。教学楼外原本洁白的墙面被一张张蓝色的航天主题展板替代，学生们自己绘制的航天主题画作正展示其上，大家叽叽喳喳，热烈讨论起来。西雅博才小学美术教师高子淇站在一旁，乐呵呵地说：“美育教育是乡村教育的短板，借助教育集团的优势资源，我们希望乡村学生也能发现不一样的美。”10月，西雅博才小学和云坪小学等学校组成教育联盟，校园墙面文化是联盟重要活动之一。

　　 湖南湘江新区教育体量很大，但存在优质教育资源分布不均的情况。为缩小教育城乡、校际等差距，近年来，湖南湘江新区通过推动集团化办学，优化区域教育资源配置，推动义务教育优质均衡发展。

　　 德润园小学的书法、茶艺、吟诵区内闻名，枫林绿洲小学的足球、课例研修等项目优势明显，这些学校同属湖南湘江新区师大滨江教育联盟，如何各取所长，共同借力发展？

　　 “审视教师需求，联结学校特色，与时俱进顺势而为，为教师的成长搭建多样化‘生长教育共同体’平台。”湖南师范大学附属滨江学校校长喻志军介绍，联盟通过一系列活动，实现教育智慧的共研共创。

　　 舞台上，湖南师范大学附属滨江学校“PLAY”戏剧社的同学们身着民国青年服饰，举起右拳，正表演自编自导的戏剧《恰同学少年》。一句句铿锵的台词、一个个坚毅的动作，再现百年前青年们的青春历程。

　　 “在‘生长教育共同体’平台下，我们学校将戏剧教育与创意运用辐射到了联盟校中，开展了一系列教育教学与艺术活动。”喻志军介绍。

　　 “旺龙小学‘家长学校’卓有成效，金桥小学‘家长夜校’备受赞誉，我们打算探讨、制定更好的家校课程。”金桥小学教育联盟刚刚揭牌，联盟牵头人赵华就已摸清“家底”，对各所学校的特色亮点熟稔于心。

　　 目前，湖南湘江新区15大教育集团和13个教育联盟已经覆盖辖区139所中小学，极大拓宽了优质教育资源的辐射范围。湖南湘江新区教育局党组书记、局长宋晶对未来充满信心：“我们将强化集团（联盟）内资源供给水平、促成校际资源同享、统筹规划课程体系，不断激活教育‘一池春水’，让教育成果惠及更多人。”

　　 （记者 赵嘉伟 通讯员 周杨慧）

(责编：李昉、郝孟佳)

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