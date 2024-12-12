原标题：江阴高新区：追“高”逐“新” 培育新质生产力

“随着创新链、产业链、资金链与人才链的持续深度融合，江阴高新区已成功吸引众多高层次科技创新平台和高质量科技项目入驻。”前不久，江苏省江阴市委常委、高新区党工委副书记、管委会副主任顾文瑜告诉科技日报记者，江阴高新区已初步构建起以特钢新材料为特色，微电子产业、生命健康、高端装备与新能源为支撑，未来产业为发展战略的现代产业集群。

江阴高新区科技局局长夏天华介绍，以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力，已成为江阴高新区上下的发展共识。今年以来，江阴高新区着力优化布局、整合资源、挖掘潜力，提高科技资源配置效率，积极引导创新资源与产业需求高效对接，让科技创新这一“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”。

作为苏南国家自主创新示范区的重要组成部分，江阴高新区追“高”逐“新”，不断奏响创新主旋律、改革最强音、开放协奏曲。

真金白银为人才提供支持

江阴高新区一直秉持重才兴才的优良传统。无锡市委常委、江阴市委书记及江阴高新区党工委书记许峰介绍，近年来，为了助力各类人才在高新区充分施展才华，江阴高新区全力为人才提供全方位政策扶持、全周期金融保障体系以及全天候人才服务。

江阴高新区针对主导产业制定了专项政策，对“产业强区20条”“科技创新3.0版”以及“蟠龙英才计划4.0”等一系列政策进行升级优化，用真金白银为人才创新创业提供有力支持。

在全周期金融保障方面，江阴高新区与深创投、中金资本、毅达资本等投资机构深度合作，设立了总规模30亿元的新兴产业投资基金，并围绕主导产业建立了多个专项子基金，形成了包括天使基金、创投基金和并购基金在内的基金矩阵。

在全天候人才服务方面，江阴高新区不仅建设了K-12国际学校、三甲医院、高端品牌住宅、高端商业街区等配套设施，还创新实施“拿地即开工”等审批制度改革，全面推进“综窗”改革。同时，高新区设立“一站式”人才服务平台和双创服务线上平台，全力当好企业“店小二”，为企业提供优质服务。

“我们积极对接园区高新技术企业，打造‘青雁留新’大学生实习基地，为青年学生搭建起与家乡和产业紧密相连的桥梁。”江阴高新区党群部相关负责人介绍。

搭建创新创业广阔舞台

近年来，江阴高新区围绕科创产业发展需求，按照“引种子—建苗圃—育森林”的培育路径，成功引育了3家国家级科技企业孵化器、1家国家级科技企业加速器、5个国家级众创空间以及4个国家级企业技术中心等创新载体，总面积超150万平方米，为创新创业搭建了广阔舞台。

此外，江阴高新区出台《关于优化管理体制和运行机制 加快推动高新区（功能区）高质量发展的实施方案》，大力推进科技创新“510”三年行动计划。顾文瑜介绍，该计划重点招引10个具有发展潜力的示范项目，构建10个战略性新兴产业与未来技术概念验证中心，着力打造10个战略性新兴产业中试应用平台，大力引育10个高层次创新创业人才团队，精准建设10家战略性新兴产业和未来产业的科创载体。这一系列举措，让江阴高新区的科创底色更加鲜明。

当前，江阴高新区正全力构建五大主题产业园，涵盖特钢及金属制品产业、微电子产业、生命健康产业、高端装备与新能源产业，以及绮山湖区域的人工智能与空天产业。顾文瑜认为，迅速崛起的这五大产业，必将成为吸引多样化人才和高质量项目汇聚的关键平台，推动江阴高新区发展成为战略性新兴产业蓬勃发展、大中小型企业“竞相绽放”的产业高地。

展望未来，夏天华介绍：“我们要把人才聚集优势与高校科技资源转化为产业创新资源，以此培育出推动新质生产力快速发展的新‘苗圃’，让原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现。这将助力我们进一步壮大先进制造业，发展特色产业集群，不断开辟发展新领域新赛道，持续塑造发展新动能新优势。”（柳 鑫 孙嘉隆 实习记者 夏天一）

(责编：郝孟佳、李昉)