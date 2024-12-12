原标题：盐城师范学院药学院： 培养生物制药卓越工程师

身穿白色实验服、手持离心管，将蛋白质样品和缓冲液一一添加到离心管中，再放到高速冷冻离心机中充分离心……近日，在盐城师范学院药学院（以下简称“盐师药学院”）蛋白质工程实验室，大三学生赵国露正和同学们用蛋白免疫印迹技术分离、鉴定蛋白质分子。

在盐师药学院，学生自低年级起就可以进入教师的课题组接触科研项目，培养科研兴趣、掌握科研方法。这种科教融汇模式只是该学院培养创新人才的方式之一。

“我们瞄准国家战略需求和江苏省生物医药产业的实际需求，构建了校企协同的‘产教融合、科教融汇、工学融通，共同规划、共同培养、共同评价’人才培养体系，优化学生知识结构，提升他们的工程实践能力和综合素养，培养新时代的生物制药卓越工程师。”盐师药学院党总支书记章春杰说。

加强课程体系建设

翻开盐师药学院生物制药专业本科生课程表，可以看到微生物学、细胞生物学、基因工程、细胞工程等兼具专业基础性与行业应用性的必修课程。该专业2022年入选国家级一流本科专业建设点，2023年被遴选为江苏省卓越工程师教育培养计划2.0专业。

“两年来，我们根据产业技术发展和行业发展趋势，对标职业岗位对学生知识、能力和素养的要求，重构产教融合课程体系，提高课程建设水平。”盐师药学院院长耿荣庆介绍，该院为生物制药专业设置了生物学、化学、药学、医学和工程学5大课程模块，其中工程模块着重强化培养学生的工程思维和工程实践能力。

除了加强生物制药专业基础课程和专业课程建设，学院还增设应用研究型课程。耿荣庆介绍，该院筛选整合企业的最新技术和先进工艺，增设“生物分离工程”“生物制药综合实验”等6门应用研究型选修课，将职业能力培养融入课程体系。2022年，盐师药学院与同宜医药（苏州）有限公司共同申报的“基因工程”课程入选江苏省产教融合型一流本科课程。

为了让学生将理论知识与产业发展相结合，盐师药学院的专任教师还与企业导师围绕区域特色和行业典型生产实例，协同编写出版了《基因工程制药技术实训教程》等5部校本教材。

在贴近产业前沿的同时，盐师药学院也鼓励教师吸纳对科研有兴趣的学生参与科研项目，指导本科生做科研，让他们通过科研触摸行业发展动态。

盐师药学院生物制药专业大四学生王永森，自进入该院生物制药系主任赵奕宁课题组后，在导师指导下查阅文献、撰写项目报告，跟着学长学姐养细胞、分析细胞。2022年底，他和其他同学组队参加全国大学生生命科学竞赛，并获得二等奖。

推动校企协同育人

最近，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”）的实验室里，又多了两张新面孔。他们是前来实习的盐师药学院大四学生。

浩欧博高级招聘经理戴泉斐介绍，自2018年与盐师药学院合作以来，每年都有应届毕业生前往该公司技术部、质量部实习。学生实习期间，该公司会委派中层管理人员或骨干工程师作为产业导师，指导学生做验证试验，并帮助其完成毕业论文。

耿荣庆介绍，生物制药专业的实践类课程学分比例已提高到30%以上，学生有1年时间在企业实习实训，参与解决企业的实际问题。实习实训期间，该校具有工程实践经验的导师会与企业人员联合指导学生。

“目前，学院已经与浩欧博共建体外免疫诊断研发与生产实践基地，与江苏泰康生物医药有限公司共建基因工程药物研发与生产实践基地，与同宜医药（苏州）有限公司共建抗体药物研发与生产实践基地。”耿荣庆说，盐师药学院联合省内生物医药领域企业，已经建立了12家见习、实习、实训和创新创业教育基地。

联合生物医药企业，盐师药学院还成功获批“江苏省肿瘤靶向纳米诊疗材料工程研究中心”“江苏省高校优秀科技创新团队”“江苏省外国专家工作室”等高层次平台，为应用型人才培养提供支撑。

“当前，我国生物制药人才缺口依然较大，我们希望采用产学研合作的模式培养人才，推动生物制药产业发展。”耿荣庆说。（记者 金凤）

(责编：郝孟佳、李昉)