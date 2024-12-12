原标题：高校所能对接县域所需

近日，广东海洋大学“校企产学研合作打造的对虾种业‘中国芯’——凡纳滨对虾‘兴海1号’”“湛江生蚝净化、生态冰温保活流通技术产业化”“马氏珠母贝种质创制与养殖关键技术”三项科技成果入选“湛江市十大科技成果转化优秀案例”。这是该校参与百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动（以下简称“双百行动”）以来取得的最新成绩。

2023年，为推动高校院所深度参与百县千镇万村高质量发展工程（以下简称“百千万工程”），促进城乡区域协调发展，广东省启动实施“双百行动”。“在此过程中，广东海洋大学发挥自身优势，在海水养殖、海洋牧场建设、特色农业产业发展等方面加强校地协同、提升服务效能，在助力广东县域经济高质量发展的同时，提升自身办学水平。”广东海洋大学党委书记杨洲说。

助力乡村振兴

“学校按照‘县域所需、海大所能’的原则，以有组织、有主题、有团队、有项目、有成果、有贡献‘六有’为抓手，采取党建共建结对帮扶模式，深入实施‘双百行动’，重点推动种业振兴、海洋牧场建设、特色农业发展及人才培养等。”杨洲说。

广东海洋大学培育的水产新品种“橙黄1号”，备受广东省湛江市雷州市水产养殖户的青睐。该品种是农业农村部2024年度审定通过的水产新品种，目前已在南方海域大规模推广。“这为当地渔民带来了实实在在的收益。”广东海洋大学教授、“橙黄1号”选育工作负责人刘志刚说，“新品种为贝类养殖带来了新的经济增长点，也为我国海水养殖产业发展注入新动能。”

为盘活县域经济、助力乡村振兴，广东海洋大学近年来采取了多项措施。在科技赋能乡村产业振兴方面，学校精准对接对虾、生蚝等水产产业，以及徐闻菠萝、覃斗芒果等优质农产品，助推特色农业产业品种培优、品质提升。同时，学校还组织大学生参加“走千村、访万户”活动，开展普法宣传、法律咨询等工作，并同步组建“百千万工程”突击队。

杨洲介绍，截至目前，学校已组织上百次产业调研，组建50支专家服务团队、27个农村科技特派员团队和68支大学生“百千万工程”突击队，参与34个揭榜挂帅项目。学校参与完成的“海水养殖鱼类精准营养技术体系构建及产业化应用”项目获国家科技进步奖二等奖。

促进产教融合

“学校有组织搭建服务体系，创新协作机制，强化产教融合，推动资源下沉，通过深度参与‘双百行动’，鼓励师生把论文写在祖国大地上。”杨洲说。

近日，广东海洋大学食品科技学院党委书记、学校“双百行动”驻雷州服务队队长伍彬带领科研团队先后走访了多家当地特色重点企业，建立产教融合实践教学基地。“围绕地方产业和技术需求，我们组织科研专家团队，持续开展产业链各环节的个性化科技创新与服务，推动特色产业的科技进步和转型升级。”伍彬说，通过产学研合作，科研成果在田间地头开花结果，学生的实践能力有了明显提升。

这是广东海洋大学通过深度参与“双百行动”提升自身发展水平的一个案例。杨洲表示，自“双百行动”启动以来，学校实施“产业科技创新型青年教师能力提升”计划，开展一系列产业调研活动。学校还依托海水珍珠、鲍鱼、石斑鱼、对虾、火龙果等6个科技小院，开展农业技术研究，将实验室“搬”到田间地头。此外，学校围绕科技兴农、机械强农、增收富农，每年组织超过200支师生队伍奔赴一线参加社会实践，既丰富了学生的理论知识，又促进了研究成果在生产实践中的应用。

“学校将继续发挥优势，在海水养殖、海洋牧场建设、特色农业产业发展等方面，加强校地协同，提升服务效能，不断提升培育海洋新质生产力的能力和水平，为‘百千万工程’聚智赋能。”杨洲表示。（记者 裴宸纬 通讯员 梁 缘）

(责编：郝孟佳、李昉)