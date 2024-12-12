原标题：太原理工大学发布 全国首个采矿工程专业知识图谱

记者12月9日获悉，太原理工大学矿业工程学院日前举办采矿工程专业建设研讨与知识图谱发布会。

近年来，随着信息技术的飞速发展，特别是人工智能、大数据等新兴技术的广泛应用，高等教育正经历着前所未有的变革。在这一背景下，知识图谱作为连接知识、数据与智能的桥梁，对于提升教育质量、促进学科交叉融合、推动教育现代化具有重要意义。

太原理工大学教务部部长宋燕介绍，近年来，该校利用知识图谱技术，对创新创业课程内容进行了系统的梳理和优化，实现了课程内容的数字化、智能化和体系化，为学生提供了更加清晰、系统的学习路径。同时，该校还结合AI技术，开发个性化的学习方案，有效提升了学生的学习效果和创新能力。

在采矿学等专业课程领域，太原理工大学积极探索知识图谱的建设和应用。通过引入智慧树等先进教育技术平台，学校构建了采矿学课程知识图谱，并结合工程实践案例，将零散的知识点串联起来，形成了“知识—问题—能力”的教学图谱。

太原理工大学矿业工程学院院长王开介绍，作为全国首个采矿工程专业知识图谱，该图谱不仅为师生提供了丰富的教学资源和学习工具，还为专业课程体系的优化与创新提供了技术支持。这标志着采矿工程专业开启数字化转型新篇章，也是太原理工大学向教育数字化转型迈出的坚实一步。

近年来，太原理工大学以学生为中心、以产出为导向，持续推进工程教育专业认证，现有26个专业通过认证（评估），位居全国前列。会议期间，多位专家学者围绕“知识图谱赋能专业建设”“专业建设课程创新实践”等议题进行探讨，围绕知识图谱的应用实践、智慧课程建设及机械设计基础课程的数字化建设等发表主旨演讲。（记者 韩荣）

(责编：郝孟佳、李昉)