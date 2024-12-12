原标题：新方法能探测直径十米主带小行星

美国麻省理工学院（MIT）天文学家开发出一种新方法，借助詹姆斯·韦布空间望远镜，在火星和木星之间的主小行星带（以下简称“主带”）内，发现了一些直径仅10米的小行星。这是科学家迄今探测到的最小的主带小行星，为研究陨石起源和行星防御机制开辟了新途径。相关论文发表于9日出版的《自然》杂志。

据科学家估算，导致恐龙灭绝的小行星直径约为10公里，如此巨大的天体撞击地球的频率极低，大约每1亿到5亿年才会发生一次。而公共汽车大小的小行星撞击地球则相对频繁，每隔几年就会发生一次。这些“十米级”小行星更有可能逃离主小行星带，变成近地天体，给地球带来威胁。

此前，科学家能够探测到的最小小行星直径约为1公里。在最新研究中，MIT天文学家利用新方法，在主小行星带内探测到了138颗“十米级”小行星。这些太空岩石大小各异，从一辆公共汽车到几个体育场不等，最小的直径仅为10米，是科学家迄今探测到的最小小行星。主小行星带是位于火星和木星之间的碎石场，有数百万颗小行星在其中绕行。

新方法可用于识别和跟踪可能靠近地球的小行星，让人们能在这些小行星距离地球还很远时发现它们，从而对其行进轨道进行精确追踪。这对于行星防御工作来说至关重要。（ 记者 刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)