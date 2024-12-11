人民网北京12月11日电 以“教育强国建设背景下新时代教育智库的使命与担当”为主题的“2024教育智库与教育治理50人圆桌论坛”日前在京举办。

教育部原教育发展研究中心主任张力指出，教育智库应当紧紧围绕教育强国建设总体目标和任务要求，在国家顶层设计与地方基层实践之间，在政策调研论证和执行成效评析等方面，找准“顶天立地”的服务点，为学校、家庭、社会投身教育强国建设大局增进共识、凝聚合力。教育智库所要关注与深度耕耘的面是包含家庭、社会、社区、行业、企业、网络、媒体等多领域的广阔天地。

圆桌对话环节，辽宁教育学院党委书记刘娇表示，省级教育智库只有立足国家战略部署，扎根省情，走出特色，才能有力支撑教育事业高质量发展。湖南省教育科学研究院院长杨颖表示，将以教育强国、强省建设为重点，坚持服务决策导向，加速教育智库转型，应对多元难题，强化数字化建设与成果转化。湖北省教育科学研究院副院长刘国卫提出，要围绕教育强国建设和群众关心的热点难点问题，强化宏观政策研究和实践问题研究。

论坛上发布了长江教育研究院、华中师范大学国家教育治理研究院等研究的系列成果《全球教育竞争力研究引论》《中国教育竞争力研究》《美国教育竞争力研究》《德国教育竞争力研究》《中国县域教育发展指数报告（2024）》《中国教育智库SFAI评价报告(2024年版)》等。（孙竞、实习生田怡婷）

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