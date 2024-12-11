人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“2024教育智库与教育治理50人圆桌论坛”举办

2024年12月11日19:36 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月11日电 以“教育强国建设背景下新时代教育智库的使命与担当”为主题的“2024教育智库与教育治理50人圆桌论坛”日前在京举办。

教育部原教育发展研究中心主任张力指出，教育智库应当紧紧围绕教育强国建设总体目标和任务要求，在国家顶层设计与地方基层实践之间，在政策调研论证和执行成效评析等方面，找准“顶天立地”的服务点，为学校、家庭、社会投身教育强国建设大局增进共识、凝聚合力。教育智库所要关注与深度耕耘的面是包含家庭、社会、社区、行业、企业、网络、媒体等多领域的广阔天地。

圆桌对话环节，辽宁教育学院党委书记刘娇表示，省级教育智库只有立足国家战略部署，扎根省情，走出特色，才能有力支撑教育事业高质量发展。湖南省教育科学研究院院长杨颖表示，将以教育强国、强省建设为重点，坚持服务决策导向，加速教育智库转型，应对多元难题，强化数字化建设与成果转化。湖北省教育科学研究院副院长刘国卫提出，要围绕教育强国建设和群众关心的热点难点问题，强化宏观政策研究和实践问题研究。

论坛上发布了长江教育研究院、华中师范大学国家教育治理研究院等研究的系列成果《全球教育竞争力研究引论》《中国教育竞争力研究》《美国教育竞争力研究》《德国教育竞争力研究》《中国县域教育发展指数报告（2024）》《中国教育智库SFAI评价报告(2024年版)》等。（孙竞、实习生田怡婷）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部