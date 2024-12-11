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2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛落幕

2024年12月11日19:35 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月11日电 9日，2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛落幕。

来自北京外国语大学的范悦航获英语组国际传播综合能力赛项冠军，来自北京外国语大学的杨思远和北京语言大学的张治邦获英语组翻译赛项冠军，来自武汉理工大学的作品《接力》和浙江水利水电学院的作品《一叶浮香，茶缘悠长》获短视频赛项冠军，来自南京大学的李东泰等9位同学获多语种组冠军。

在闭幕式上，大赛组委会主任、北京外国语大学校长贾文键表示，大赛已成为考查大学生国际传播综合能力的重要实践平台，比赛内容和形式持续优化升级，体现在坚持思政引领、有效推进“三进”工作，坚持创新驱动、培养国际传播生力军，坚持实战导向、推动外语教育新发展，努力为服务国家重大战略需求培养、选拔出更多实战型拔尖外语人才。

据悉，本次大赛由北京外国语大学主办、外语教学与研究出版社承办。大赛设置英语组、多语种组和国际中文组三大组别，覆盖英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、意大利语、葡萄牙语、韩国语和国际中文11个语种。（孙竞、实习生黄劭光）

(责编：李昉、熊旭)

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