人民网北京12月11日电 （记者郝孟佳）近日，2024优秀胡琴原创作品展演音乐会在中央音乐学院上演。12首兼具时代风貌、创新特色、文化意蕴的原创胡琴作品集中展演，全面反映中国胡琴艺术在新时代的赓续传承与探索创新。

2024优秀胡琴原创作品展演音乐会现场。 中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会供图

板胡独奏作品《月光下》以家乡草原的月光为意象，化用蒙古族长调的音乐素材和马头琴的演奏技法，以浓烈的蒙古族风格传达出对草原的回忆和向往。二胡独奏作品《淳乡》将高淳民歌和傩舞节奏化作简约的音乐材料，描绘出江南水乡淡雅而充满烟火气的乡愁意蕴。二胡与室内乐作品《钗头凤》借助民族室内乐的音响衬托，充分发挥二胡的音色特点和表现张力，在单旋律的基础上构建起戏剧性的音乐叙事……

中央音乐学院党委书记、中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会会长于红梅致辞。 中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会供图

中央音乐学院党委书记、中国民族管弦乐学会胡琴委员会会长于红梅表示，本次音乐会不仅是一场展现胡琴艺术当代创演风貌的盛会，更是对中国民族音乐传承与创新的一次全面探讨和前景展望。

据介绍，本次征集评选历经八个月，共征集到63部原创胡琴作品。经专家评审，共遴选出10部胡琴作品荣获最佳优秀胡琴作品展演奖，6部胡琴作品荣获优秀胡琴作品入围奖。获奖作品的创作者涵盖了不同的专业领域，包括作曲家、演奏家，以及各大音乐院校青年教师、学生等。

据悉，本次活动由中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会、创作委员会共同主办。

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