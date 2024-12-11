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湖南长沙健全灵活用工服务体系——

推动用人单位和求职者有效对接（民生改善在身边）

本报记者 申智林
2024年12月11日08:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　“我入职很顺利，从事新媒体运营工作。岗位很符合我的需求，薪资待遇和福利保障也都挺满意。”30多岁的湖南长沙市民陈小敏没想到，通过零工市场这么快就找到了合适的工作。

　　一年前陈小敏辞职后，一直想找一份离家比较近、岗位相对匹配的工作，始终未能如愿。今年6月底，她在地铁站看到“长沙市开福区视频文创零工市场”的大幅招牌，打算试一试。“我以前做的是企业新媒体运营，视频文创类的工作都很熟悉，更称心的是这个零工市场就在家附近。”陈小敏说。

　　走进零工市场的大门，前台工作人员热情地接待了陈小敏，逐项指导她填写求职意向表。让她没想到的是，第二天一早，视频文创零工市场运营负责人胡英就打来电话。听完陈小敏的求职意向，胡英仔细介绍起招聘企业的岗位信息。“推荐的岗位都很符合我的需求，我关心的工作内容、工作方式、薪资待遇和福利保障也都解答得很详细。”陈小敏说。

　　当天下午，陈小敏带上简历，再次来到零工市场。大厅屏幕上，播放着前不久在这里开展的一场见习活动——零工市场运营方邀请企业人员为湖南信息学院100多名有就业意向的同学做创业与就业指导，并带领学生深度参观体验企业，让同学们为就业做好准备。

　　看着胡英早已准备好的岗位清单，陈小敏对照自身需求，选择了两个满意的岗位。经过面试，一周后，她顺利入职马栏山视频文创产业园的一家企业。

　　湖南省人社厅有关负责人表示，零工市场作为向灵活就业人员与用工主体提供就业服务的载体，在健全就业公共服务体系、优化人力资源配置、拓宽就业渠道等方面发挥了重要作用。今年6月，湖南省人社厅出台《湖南省关于规范零工市场建设的实施意见》，推动零工市场向“定位精准化、服务便利化、管理数字化、主体多元化、运行规范化”方向迈进。长沙市在推进零工市场建设中先行先试，精心打造“家门口”就业服务圈，逐步形成“一区县一特色零工市场”的格局。

　　“包括大型行业性、专业性零工市场等在内，目前长沙市已建成9个区级零工市场，1个湘赣边就业服务驿站，37个社区就业微市场。”长沙市就业服务中心副主任金楠说。

　　长沙市开福区视频文创零工市场就是其中之一。依靠政府购买服务，这家专业零工市场公益化运营，对企业和求职者都免费开放。工作人员介绍，“这家零工市场定位很明确，就是为视频文创类企业和有关从业者建立高效对接的平台。”

　　“我们特别注重提供就业困难帮扶、劳动权益维护指引、政策咨询等信息，薪资待遇和福利保障是我们给求职者推荐岗位时的重要考量。”胡英说，“市场紧贴灵活就业人员需求匹配岗位，力争做到灵活就业人员即来即招、即招即用。”

　　胡英告诉记者，视频文创零工市场运营以来，线上线下服务企业547家，发布岗位信息2000余条，服务求职者1.54万人。其中，依托“湘就业”线上零工平台，为336家企业发布岗位信息506条，释放招聘需求1924个。

　　湖南省人社厅有关负责人表示，下一步，将对零工市场进行分类指导与管理，推动用人单位和求职者有效对接，让更多灵活就业人员快就业、就好业，有保障、保障好。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月11日 18 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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