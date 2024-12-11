内蒙古鄂尔多斯市康巴什区第一小学开设治理荒漠思政课

本报记者 吴 勇

顶着北风，在沙漠边缘整队集结，学生们斗志昂扬地出发了——内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区第一小学的“红领巾”治理荒漠思政课，开课了！

康巴什区曾经是一片戈壁滩，经过多年建设，如今环境优美、生态良好。“变化源于一代代人坚持不懈植绿护绿。”该校南校区执行校长秦炎说，“希望让孩子们在实践中，感受坚强不屈的奋斗精神。”

“六年级一班在原地铺设聚乳酸沙障，二班在斜坡上栽种沙柳沙障……”在思政课负责教师许平的指导下，同学们行动起来。

一班的场地上，同学们在鄂尔多斯生态环境职业学院教师任昱的指导下，把聚乳酸沙障层叠套在塑料套管上，先向其中填沙，再逐步拉长。不一会儿，一条手臂粗细、数米长的沙袋“巨蟒”慢慢成形了。

“这可不是普通的布袋。”任昱向学生讲解，“这是以秸秆为原料，经发酵生成乳酸后，再经缩聚和熔融纺丝制成的聚乳酸纤维，又叫玉米纤维。”

“从2019年起，我们学校就启动了‘红领巾’治理荒漠思政课，三年级以上全员参与。”许平介绍，目前学校已组织了33期治理荒漠思政课。

一旁的沙丘上，当地林草局的工作人员正在给沙柳平茬。另一旁，任昱给学生们科普起沙柳的知识：沙柳能在缺水的地方成活，经过两三年生长后，必须通过平茬手段进行抚育和管护，才能保证它的正常生长。

“老师要我们带上瓶子，这有什么用处？”一名学生举手提问。

许平拿过一个还剩半瓶水的瓶子，将一根沙柳枝条插入其中，放入沙坑，再用沙掩埋，地上只露一小截枝头。“挑选没有叶子的柳条，它会慢慢吸取瓶子里的水分长出根须，明年春天就会出叶成活。”许平一边示范一边讲解，学生们也跟着做。

“这是治沙人在长期实践中想出来的实用办法，类似的还有很多。”许平说。

一堂堂治沙思政课，不断激发着同学们的想象力。学生曹宸赫和李博烁研制出一套“雨水收集器”，可通过电控的方式缓慢滴水，为植物生长提供所需的水分。

“教育需要在潜移默化中，给学生以智慧启迪和精神力量。让孩子们在实践中树立生态环保的理念，磨炼顽强奋斗的精神，这就是治理荒漠思政课的意义。”秦炎说。

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 13 版）

(责编：李昉、郝孟佳)