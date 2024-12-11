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助力实现高水平科技自立自强

高校要着力提升科技支撑力（有的放矢）

贺祖斌
2024年12月11日08:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记指出：“我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。”强大的科技支撑力是教育强国的重要特征，也是教育助力强国建设、民族复兴伟业的重要体现。高校作为教育、科技、人才的交汇点，作为基础研究主力军和重大科技突破策源地，有条件也有责任不断提升科技支撑力，为实现高水平科技自立自强作出自身贡献。

　　当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，特别是新一代信息技术迅速发展引发的信息化、网络化、数字化、智能化浪潮正在全面塑造人类社会的新面貌，科技创新已经成为影响经济发展与国家安全的决定性因素，是国际竞争制高点，而各国高等教育都在这一国际竞争中发挥着重要作用。我国建成了世界上规模最大的教育体系，高等教育也进入普及化阶段。同时要看到，我国高等教育支撑中国式现代化的根基还不够牢固，特别是高等教育在科技支撑力上仍存在不少短板和弱项，培养的能够破解关键核心技术“卡脖子”问题的拔尖创新人才数量还不够多，在发展战略性、前沿性、颠覆性技术方面还存在不足。科技是第一生产力，是推进中国式现代化建设的强大动力。高校要加快提升科技支撑力，需要从战略、制度、人才等方面多管齐下。

　　在战略上要一体推进教育发展、科技创新、人才培养。要坚持系统观念，以科技发展、国家战略需求为牵引，着眼提高创新能力，不断提升高校科研创新的策源能力，在产业共性技术、“卡脖子”技术、重大关键核心技术等方面，强化有组织科研攻关，产出一批有影响力的高质量科研成果，解决国家和区域发展所需。优化教育布局，完善学科设置调整机制和人才培养模式，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养。科学合理调整优化专业资源配置，深化人才培养模式改革，加快拔尖创新人才培养，提高人才自主培养质量。强化校企科研合作，强化产学研深度融合，让更多科技成果尽快转化为现实生产力。完善技术转移服务体系，主动对接国家战略科技力量，搭建高端基础研究平台，全面提高科技成果转化能力，促进专利技术成果转化及产业化。

　　在制度上要持续推进科研体制机制改革。提升科技支撑力，必须坚决破除束缚科技创新的思想观念和体制机制障碍，切实把制度优势转化为科技竞争优势。要坚持党的领导，充分发挥新型举国体制优势。坚持以深化改革激发创新活力，完善科研评价体系，探索代表作制、中长期考核评价改革。深化科技经费分配和管理使用机制改革，赋予科研单位和科研人员更大自主权。完善和优化基础科学研究支持体系，推进基础研究和应用基础研究。探索建立长期稳定的国际学术交流机制，不断增进与国外高水平大学、科研机构的学术交流和科研合作。

　　在人才队伍上要引育高水平科研领军人才与创新团队。人才是第一资源，科技创新靠人才。没有科技人才，高校的科技支撑力就无从谈起。高校要充分发挥学科带头人凝练方向、引领发展的重要作用，构建衔接有序、结构合理的人才团队和梯队。进一步加大科研领军人才和创新团队的引进力度，加大对青年教师的政策性扶持、科研能力培养和科研业务支持力度。以解决重大科研问题与合作机制为重点，对科研团队实行整体性评价。设立科教协同和产学研用协同创新平台，形成科教协同和产学研协同的应用型创新人才培养模式。

　　（作者为广西师范大学党委书记、教授）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月11日 09 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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