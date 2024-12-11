吴 丹

培育更多现代农业人才，才能答好农业农村现代化之卷、国家粮食安全之卷、生态文明建设之卷、世界发展贡献之卷

“顺天时，量地利”，这是一些人对农学的认知。面向未来的高等农业教育，会是何种面貌？应该怎样展开？

变革正在进行中。创新小麦育种技术，让小麦能够抗干旱、抗高温，中国农业大学为应对全球气候变化提供中国智慧；建成无人水稻农场，实现耕、种、管、收全程无人化作业，华南农业大学积极解答“谁来种地”“怎样种地”难题；新设生态修复学专业，培育大自然的“医生”，南京林业大学着眼全面推进美丽中国建设调整专业设置……2019年启动新农科建设以来，我国涉农高校不断深化改革，持续推进农业科技创新和人才培养创新，出现了格局性变化。

未来已来，新技术、新材料、新能源、新范式引领农业领域发生深刻变化，农业教育改革创新的重要性愈发凸显。农业高校作为农业智力资源的集聚地、农业科技创新的重要平台，理应更好担负起培养未来农业人才、推动农业科技进步、服务农业强国建设的时代使命。努力对标新质生产力要求，全面提高人才自主培养质量，才能为农业科技自立自强和农业强国建设注入更强大的智力支撑。

学科布局要有“新突破”。现代农业的内涵超越了传统范畴，不再局限于田间地头的耕种与收获，还深入微观世界探索农作物生命力的奥秘。它与前沿技术深度融合，从播种时机到灌溉水量再到病虫害防治，利用大数据、智能设备精准把控农业生产的各个环节。它向着二产、三产延伸，延长产业链、提升价值链、拓宽增收链，以市场思维推动农业发展。因此，涉农高校要紧紧围绕加快培育新质生产力的需要，新设一批、优化一批、淘汰一批涉农专业。

人才培养要有“新模式”。现代化的人才培养模式，理应更具前瞻性、创新性和实用性，在知识体系设计中平衡好“宽”与“深”、“基础”与“前沿”等关系。科技小院模式把课堂放在田间地头，让学生接触农村，砥砺志向，激发兴趣；“强基计划”“拔尖计划”“101计划”分类推进，全面提高人才自主培养质量，为国家重大战略领域输送后备人才……推动理论学习与实习实践相结合，基础研究与产业发展相结合，学科交叉与融合走向深入，方能更好培育适应现代农业发展需求的卓越人才。

开放合作要有“新视野”。在经济全球化进程日益加速的今天，农业问题超越国界，农业教育应树立全球视野。一方面，要通过不断拓展中外合作办学，推进校际学分互认、学位互授联授，打造国际化的学习与研究环境，为农业“走出去”提供人才保障。另一方面，应鼓励涉农高校积极参与国际科研项目，参与国际农业标准规范研制，共同推动全球农业创新与可持续发展。

农业，培育一粒粒种，滋养一株株苗，关乎国之根本。深化课程改革，加强教材建设，提升师资能力，培育更多现代农业人才，才能答好农业农村现代化之卷、国家粮食安全之卷、生态文明建设之卷、世界发展贡献之卷。助更多知农爱农人才圆梦希望的田野，农业教育大有可为，必将大有作为。

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)