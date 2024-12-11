原标题：用好帮扶资源 助力教育发展

宽敞明亮的实训室里，老师正指导学生操作设备；绿茵场上，汗水与快乐交织……在广西壮族自治区南宁市马山县民族职业技术学校，一个个动人的教育人才“组团式”帮扶场景精彩呈现。2022年8月，一支由深圳市福田区华强职业技术学校和南宁市第四职业技术学校等4所学校9名教师组成的教育人才“组团式”帮扶队，带着满腔热情和先进教育理念来到这里。2024年1月，第一批帮扶教师中有6名选择留下。目前，该校在校帮扶教师已有22名。“福田区支教队的老师深度参与到马山县第三高级中学和县民族职业技术学校两所学校的管理工作中，并采取传帮带‘自培’和内引外联‘他培’相结合的方式，协助我们培养出一支骨干教师队伍。”马山县教育局局长韦才煌说。

调研梳理受帮扶学校的发展需求和短板弱项，提出人才需求“清单”；成立议事协调机构，建立情况调度、工作会商、跟踪问效、统筹指导等机制；指导20个重点帮扶县制定“一县一策”“一校一略”帮扶工作方案……广西坚持把教育人才“组团式”帮扶工作作为一项重要政治任务抓紧抓牢，着眼选准用好帮扶力量，建立健全工作机制，压紧压实各级责任，推动帮扶需求与帮扶资源精准对接，形成以点带面的辐射和集成效应，有效将“帮扶一校”变成“帮扶一地”，基层一线的教育事业正在发生积极变化。

教育人才“组团式”帮扶，重点在“组”，亮点在“团”，发挥组团优势是关键。广西充分发挥帮扶校长和教师管理专家、业务行家优势，深入做好“带土移植”文章，通过同步课堂、集体备课、随班听课、跟岗学习等方式，加快推动先进教学理念与成功办学经验向受帮扶学校“移植”，协调广东遴选229所优质中小学校，帮扶广西33个粤桂协作县（区）的213所薄弱中小学校，实现粤桂协作县（区）小学、初中、高中学校帮扶全覆盖。

两年来，广西20个国家乡村振兴重点帮扶县的34所受帮扶学校完善相关制度措施770余项，累计培训本地教师6.4万人次；组建名师、名校长工作室和教学团队51个，指导和培养受帮扶学校教师2200余名；指导学生参加市级以上竞赛获奖1000余人次，教师获得市级以上教育教学奖励600余人次，受帮扶学校的办学质量、治校水平以及教师的教学研究能力都得到明显提升。

为进一步做实做细做优服务保障工作，广西建立党政领导班子和组织、教育主管部门负责同志直接联系服务帮扶人才机制，打造“一站式、便捷式、解难式”高效直联直通服务体系，确保“组团式”帮扶团队意见直通、服务直达、政策直享。同时，出台加强“组团式”帮扶教育干部人才激励保障的若干措施，激发他们干事创业的热情。

“教育帮扶人才舍小家、为大家，我们在政治上充分信任，工作上大力支持，生活上热情关心、周到服务，鼓励他们做教育改革的奋进者、教育帮扶的先行者、学生成长的引导者。”广西壮族自治区党委组织部相关负责人说。（记者 周仕兴 王瑾雯）

(责编：李昉、郝孟佳)