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无锡学院：创造科创气氛 促进成果转化

2024年12月11日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：创造科创气氛 促进成果转化

“投资额过亿元的重大产业项目落在地方高校，这非常难得，标志着校地协同又迈出了一大步。”日前，集成电路3D工艺设备研发制造及无锡学院集成电路工艺联合创新中心签约成立。

3年多来，无锡学院坚持学校事业发展与地方规划、产业脉络一张蓝图，成立校地协同工作专班，建立“一区一特色产业一战略”工作机制，与地方80余家政产学研单位开展实质性合作。

在无锡高新区，传感网国家大学科技园里科创气氛浓郁。智能网联车轴承健康监测与数据优化系统正在试运行，有望护航网约车数据安全；一种太阳能供电装置正在为基于5G的环境监测系统供电，每2秒采集一次全部数据……

上述研发成果能够落地，得益于这座校地共建的大学科技园。无锡学院科技处副处长、大学科技园总经理钱王欢说：“目前，园内共有184家企业入驻，不乏国家高新技术企业、省专精特新企业和市雏鹰企业。”

创新链和产业链如何在园内发生“化学反应”？几个月来，大学科技园成果转化部的高级技术经理人李双岭十分忙碌。他前后往返学校和企业10多次，跟进知识产权、政策和法务问题。“技术经理人不是单纯的中介，我们要对科技成果进行挖掘、甄别和培育，为它们走进企业、走向市场提供最优方案。”李双岭说。据统计，大学科技园已促成核心技术转化120余项，技术合同交易金额突破500万元。

短短2年时间，大学科技园不仅成为区域技术转移转化的“首站”，也是科创团队集聚落户的“首选”，这离不开好政策“引流”。11月，无锡学院修订了《科技成果转化管理办法》，明确将成果转化净收益的90%分配给科研团队，实现重大成果转化则可以拿到100%的收益。同时，高新区也将对符合条件的科研团队给予奖补支持。“场地、人员、经费都不用愁，我和团队就是在这种校地协同机制中成长起来的。”江苏省高校优秀科技创新团队负责人王泉说。

无锡学院校长张永宏表示，未来将充分发挥高校学科支撑力、科技支撑力和人才支撑力，推动各类创新要素畅流融汇，校地协同并进、深融互促，努力办好一所与城市发展能级相匹配、文化基因相契合的应用型大学。（记者 苏 雁 通讯员 周爱炳）

(责编：李昉、郝孟佳)

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