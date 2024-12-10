新华社北京12月10日电（记者杨湛菲）记者10日从教育部获悉，教育部等七部门近日联合印发《进一步加强尊师惠师工作的若干措施》，进一步加强教师待遇保障，提高教师政治地位、社会地位、职业地位。

文件从医疗健康、文化提升、生活服务、住房保障及其他方面提出了明确的尊师惠师举措。医疗健康方面，各地教育部门应每年组织教师免费进行一次身体健康检查，定期开展心理健康讲座、心理辅导等服务，建立教师健康档案，鼓励各地对当地教师的医疗提供方便。文化提升方面，鼓励支持各地博物馆、纪念馆、美术馆、科技馆、少年宫等公共文化设施和游览参观点对教师提供减免门票等优惠措施。生活服务方面，鼓励相关企业为教师提供专属优惠活动，鼓励相关国有商业银行为教师提供个性化金融服务，支持有条件的地方在教师乘坐公交、地铁等公共交通工具时给予减免优惠。住房保障方面，将符合条件的教师纳入城镇住房保障范围，促进解决教师住房困难。此外，鼓励社会力量依法依规通过捐赠、志愿服务等多种方式，为教师提供尊师惠师服务。

今年以来，教育部持续加大教师待遇保障工作力度，下一步，将持续抓好尊师惠师政策落实情况，在全社会进一步营造尊师重教的良好风尚。

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