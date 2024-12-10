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“博物馆里的大思政课”共建联盟启动 打造汲古润今的创新课堂

2024年12月10日16:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月10日电 8日至9日，中国人民大学与苏州市共同举办首届全国“博物馆里的大思政课”示范交流活动，并启动“博物馆里的大思政课”共建联盟。

首届全国“博物馆里的大思政课”示范交流活动。学校供图

首届全国“博物馆里的大思政课”示范交流活动。学校供图

中国人民大学党委书记张东刚表示，将厚植文化之基，打造启迪心智、涵育情操的传承课堂；把握文化之脉，打造汲古润今、继往开来的创新课堂；点亮文化之光，打造开放胸怀、融通中外的互鉴课堂，着力构建校地、校馆合作育人长效机制，把“博物馆里的大思政课”办出特色、办成精品、形成品牌。

首届全国“博物馆里的大思政课”示范交流活动。学校供图

首届全国“博物馆里的大思政课”示范交流活动。学校供图

国家文物局党组成员、副局长罗文利认为，要充分发挥文物资源育人功能，深化价值挖掘，为学校思政教育提供丰富素材和内涵支撑，坚持守正创新，以资源共享、数字开发、智慧应用创新思政课建设，汇聚育人合力，健全以文物资源为主题的“大思政课”优质资源共建共享共用的长效机制，更好赋能大中小学思政教育一体化建设。

首届全国“博物馆里的大思政课”示范交流活动。学校供图

首届全国“博物馆里的大思政课”示范交流活动。学校供图

共青团中央书记处书记胡百精指出，在博物馆这个大课堂上，要连接历史与未来、理想与现实、理论与实践、小我与大我，引导广大青年自觉投身强国建设、民族复兴伟业，奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。

首届全国“博物馆里的大思政课”示范交流活动。学校供图

首届全国“博物馆里的大思政课”示范交流活动。学校供图

当天下午，全国“博物馆里的大思政课”主题座谈会举行，与会嘉宾围绕相关议题作深入研讨。（郝孟佳、实习生黄劭光）

(责编：李依环、熊旭)

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