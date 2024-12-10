人民网北京12月10日电 （记者李依环）记者从教育部获悉，近日，教育部等七部门联合印发《进一步加强尊师惠师工作的若干措施》，进一步加强教师待遇保障，提高教师政治地位、社会地位、职业地位。文件从医疗健康、文化提升、生活服务、住房保障及其他方面提出了明确的尊师惠师举措。

在医疗健康方面，各地教育部门应每年组织教师免费进行一次身体健康检查，定期开展心理健康讲座、心理辅导等服务，建立教师健康档案。鼓励各地对当地教师的医疗提供方便，开展面向教师的健康宣教等服务。

在文化提升方面，鼓励支持各地博物馆、纪念馆、美术馆、科技馆、少年宫等公共文化设施和游览参观点，对教师提供减免门票等优惠措施。大力开展教师文化体育活动，丰富教师精神文化生活。

在生活服务方面，鼓励相关企业为教师提供专属优惠活动。鼓励相关国有商业银行为教师提供个性化金融服务。支持有条件的地方，在教师乘坐公交、地铁等公共交通工具时给予减免优惠。

在住房保障方面，将符合条件的教师纳入城镇住房保障范围，促进解决教师住房困难。此外，鼓励社会力量依法依规通过捐赠、志愿服务等多种方式，为教师提供尊师惠师服务。

记者了解到，今年以来，教育部持续加大教师待遇保障工作力度，推动国家层面、地方层面、社会层面尊师惠师工作呈现新气象。下一步，教育部将持续抓好尊师惠师政策落实情况，总结宣传各地尊师惠师工作的好经验好做法，并加强对各地指导，在全社会进一步营造尊师重教的良好风尚。

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