北京工商大学举行纪念“一二·九”运动89周年大会。校方供图

人民网北京12月10日电 “希望全体北工商学子加倍珍惜美好的青春时光，以热爱祖国的赤诚之心，以民族复兴的美丽愿景，努力挥洒青春汗水、贡献青年力量、谱写闪亮耀眼的青春答卷！“北京工商大学9日举行的纪念“一二·九”运动89周年大会上，该校党委书记沈千帆寄语全体学生。

沈千帆在讲话中回顾了“一二·九”运动的历史，勉励广大青年学子坚定不移跟党走，赓续北工商的红色基因，肩负起时代责任。他表示，希望同学们赓续爱国情，书写“坚定不移”的青春力量；砥砺强国志，书写“敢闯敢拼”的青春风采；实践报国行，书写“善作善成”的青春作为。

北京工商大学举行纪念“一二·九”运动89周年大会。校方供图

据悉，当天同期举办了2023-2024学年学生表彰大会。表彰环节共分青春作为、青春风采、青春力量三个篇章，师生用情景剧、短视频等方式讲述了北京工商大学受表彰团队、个人砥砺前行、爱国奋进的青春故事。（李依环、实习生黄劭光）

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