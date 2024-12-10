原标题：为学生成长扬帆

清晨，长沙铁路第一中学（以下简称“长铁一中”）K2402班学生李洲言认真打磨出一份简历，准备参加一场校内“招聘会”。

11月27日，一场别样的模拟招聘会在长铁一中举行，40多家真实企业在校内模拟招聘，递交简历、现场面试、答疑解惑等环节样样不少。

“关注个人在不同阶段、不同领域的发展需求和机会，在知识、技能、态度、价值等方面为学生全面发展提供支持。”长铁一中校长刘虹介绍，近年来，长铁一中通过生涯教育主题活动、职业测评等方式，唤醒学生的生涯意识，提升对未来选择的决策能力，在教育的过程中让学生眺望更远的未来。

“高一的我们，往往觉得职业规划还很遥远。但通过这次模拟招聘会，我认识到现在就应该思考自己未来的方向，明确兴趣爱好和优势，为将来的职业选择做好准备。”K2403班学生许溶芳参加模拟招聘会后，写下了自己的感悟。

“生涯教育是一门不能落下的‘必修课’。”长铁一中教育处主任卢喜琼介绍，高中教育不能只停留在选拔性教育上，而应更多地转向选择性教育，唤醒学生的自我认知。

“学生们需要的不仅仅是书本上的答案，更是关于如何科学规划人生、如何面对未来挑战的指导。”教师罗明杰在长铁一中任教已有8年。与一名学生的交流让他对生涯教育有了更深的理解。

小彭数学成绩优异，但语文和英语相对薄弱。罗明杰与小彭进行了一对一的生涯访谈，发现他对编程有着浓厚的兴趣，还利用课余时间自学编程语言。“我开始尝试将他的兴趣点融入日常教学中，我们还一起探讨了编程领域的职业发展路径，告诉他如何通过持续学习和实践来提升自己的竞争力。”罗明杰说。

目前，长铁一中各个学科都打造了学科教育与生涯教育融合课程示范课。老师们将生涯规划的理念融入日常教学之中，学生在日常学习中就能感受到生涯规划的重要性并加深对自我和外部世界的理解。

将红色故事融入课程教学和生涯教育，是长铁一中教学的日常。

“选择一份工作，不光要考虑自己的兴趣爱好，更要把自己的选择同祖国的命运联系起来，这样的选择才更有意义。”听了老一辈革命家的事迹，K2202班学生彭爽讲出了自己的理解。

“长铁一中把家国情怀与学涯规划、职业规划、人生规划有机结合，运用各个时期、各个行业的优秀共产党员的人生故事开展教育，引导学生从榜样中探寻人生价值。”长铁一中党委书记吴汉波说。

（记者 赵嘉伟 通讯员 饶 旭）

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