原标题：湖南构建全链条生态体系 支持大学生创业

12月2日，记者从湖南省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，日前印发的《湖南省大力支持大学生创业若干政策措施》（以下简称《政策措施》）提出系列举措，构建全链条生态体系支持大学生创业，进一步推动大学生留湘来湘创业。

湖南省委教育工委委员、省教育厅副厅长兰勇介绍，湖南省近年来新出台一系列政策举措，着力将湖南打造为大学生创业的热土。湖南省教育厅联合湖南省科技厅等相关部门制定《政策措施》，在国家政策框架内进一步扩大了支持范围、放宽了支持条件、加大了支持力度。

《政策措施》明确，湖南将设立首批规模5亿元的大学生创业投资基金，重点建设20个左右具有示范和带动效应的省级大学生创业孵化基地，成立由500名左右专家组建的省级大学生创业导师团，建设省级创新创业教育数字资源平台，每两年选树一批大学生创业先进典型并建立跟踪培养机制，与国家相关部委联合制作一档当代大学生创业专题节目等。此外，湖南还将成立一支首期2亿元规模的公益基金，支持大学生创业竞赛活动，鼓励高校依托各类校内基金支持大学生优秀创意、项目和团队。

湖南省科技厅副厅长周斌透露，湖南省科技厅已联合省教育厅等单位，完成首批100名大学生创业导师的遴选工作，初步组建创业导师团，制定出台《湖南省大学生创业导师管理办法》。下一步，湖南还将制定和推出更多支持引导大学生创业导师更好发挥作用的激励政策，如评选一批“最美创业导师”，鼓励创业导师打造“大学生创业指导工作室”等。他介绍，今年以来湖南省发布了科研助理岗位1万个，截至目前已安排9555名应届大学生就业。

湘江新区党工委委员、管委会副主任王先民表示，湘江新区作为湖南省大学生创业基金运营管理单位，将着力构建“投资+孵化+服务”的大学生创业孵化体系，持续优化创业生态，降低创业风险。相关举措包括设立1亿元的湘江新区大学生创业基金，打造湘江新区大学生创新创业园，开展大学生创业服务创业动能激发、创业能力提升、创业平台整合、创业金融赋能、创业政策优化等五大专项行动。（记者 俞慧友）

(责编：郝孟佳、李依环)