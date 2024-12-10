田沁鑫

敦煌，是一座说不尽的文化艺术宝库。壁画中飘逸的飞天、瑰丽的色彩，月牙鸣沙之间的气息和温度，无不令人心生向往。12月7日，由中国国家话剧院创作的音乐话剧《受到召唤·敦煌》上演。这部剧从敦煌文化和莫高精神中汲取艺术灵感和创新能量，通过讲述1935年的敦煌学家常书鸿先生和生活在2035年的敦煌数字研究中心青年张燃的故事，展开跨时空对话，呈现一代代敦煌人的匠心传承。

让敦煌文化年轻起来，这是创作的起点，也是我们真挚的期盼。

2021年习近平总书记给中国国家话剧院艺术家的回信中说，“紧扣时代脉搏、坚守人民立场、坚持守正创新，用情用力讲好中国故事”。践行艺术为民的崇高使命，用情用力讲好中国故事，是文艺创作的不渝追求。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。文化自信不是凭空产生的。当代中国人尤其是文艺工作者的文化自信，源自我们的文化主体性，源自“两个结合”。在国潮兴起的今天，我们要挖掘并呈现中华优秀传统文化的精髓，寻找与时代的契合点，借助戏剧的方式和当代观众进行连接。

敦煌是古老的，也是青春的。敦煌文化和历史遗存背后蕴含着丰富的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范等，展现着中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信。近年来借助“数字敦煌”，文物正在“走出”洞窟让更多人看到。飞速发展的数字技术，同样可以赋能舞台创新表达，挖掘和展现戏剧内涵和艺术魅力。《受到召唤·敦煌》融合话剧、音乐、舞蹈等艺术形式，突破传统舞台限制，搭建多空间多线性叙事结构。同时，这部剧结合了即时拍摄、5G技术、人工智能、3D特效等，以令人震撼的视听效果来展现敦煌艺术的博大精深。

“艺术+科技”的融合，并非为了吸引眼球，而是要对经典艺术进行转译、转码，营造沉浸感的戏剧空间，让观众更好地感受敦煌的大美。探索文化和科技融合，实现文化建设数字化赋能、信息化转型，文艺舞台蕴藏着巨大潜力。中国国家话剧院原创话剧《苏堤春晓》今年4月首演当天，就尝试用5G传输方式联动6个城市，让六地观众同时看到演出。

推动文化创新创造活力持续迸发，离不开扎根生活、潜心创作。今年5月，《受到召唤·敦煌》主创团队前往甘肃敦煌进行创作采风。在与敦煌研究院员工座谈交流中，主创们对“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”的莫高精神有了更深认识。在敦煌莫高窟数字展示中心，主创们感受古老和现代的融合交织。国家话剧院青年演员、《受到召唤·敦煌》主演张艺兴感慨，传统文化是我们的根，青年演员要努力用艺术创作致敬灿烂的敦煌文化。行走在敦煌莫高窟，我们的心灵被深深触动，更坚定了创作一部兼具思想深度和艺术高度的作品的决心。

守传统文化之正，创时代表达之新。我们希望通过守正创新的文艺探索，唤起更多人对敦煌的向往之心，让更多年轻人感受到中华文明的悠久传承和生生不息，从绵延千年的敦煌文化、代代传承的莫高精神中汲取力量。

习近平总书记指出，“高扬中华民族的文化主体性，把历经沧桑留下的中华文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好。深入挖掘和阐发中华优秀传统文化的精神内涵，用马克思主义激活中华传统文化中的优秀因子并赋予其新的时代内涵，发展新时代中国特色社会主义文化。”千余年前，古人以匠心妙手开凿洞窟、绘制壁画、雕刻彩塑，为全人类留存了一座文化艺术宝库。今天，我们要以文艺的力量，参与到敦煌文化艺术的传承弘扬中，在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。

（作者为中国国家话剧院院长、音乐话剧《受到召唤·敦煌》编剧、导演，本报记者陈圆圆、王珏采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 10 版）

(责编：李依环、孙竞)