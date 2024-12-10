推动高等教育高质量发展

李德平

习近平总书记指出：“建设教育强国，龙头是高等教育。”高校作为知识传承和创新的重要基地、科学技术的创新高地、一流人才的富集高地，在教育强国建设中发挥着重要作用，这决定了高等教育是建设教育强国的龙头，任何一个教育强国都是高等教育强国。今天，党和国家事业发展对高等教育的需要、对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。高等教育要在建设教育强国中发挥好龙头作用，奋力书写教育强国建设的高校答卷。

把坚持社会主义办学方向落到实处。我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国。中国特色社会主义教育强国有自身的内在规定性，首要的是坚持社会主义办学方向。高校肩负着为党育人、为国育才的光荣使命，坚持社会主义办学方向是高校必须遵循的基本原则。坚持社会主义办学方向，就要不断加强党对高校的领导，健全和完善党委领导下的校长负责制，坚持把办学目标同国家发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起，做到为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务。教育是塑造人的工作，坚持社会主义办学方向，最终要体现在培养什么人上。我国的高等教育承担着培养社会主义事业建设者和接班人的重大任务，必须紧紧围绕立德树人这个根本任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，确保育人的立场不移、方向不偏，不断培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。

处理好扎根中国大地和借鉴国际经验的关系。教育是人类传承文明和知识、培养年轻一代、创造美好生活的根本途径，是人类共同的事业，这决定了教育具有普遍的规律。同时要看到，教育的发展必须建立在一个国家自身历史、文化和现实的土壤之上。我国高等教育发展要认真吸收世界上先进的办学治学经验，但不能照搬照抄，必须扎根中国大地办大学，处理好扎根中国大地和借鉴国际经验的关系。一是要彰显中国特色。我国有独特的历史、独特的文化、独特的国情，这决定了我国必须走自己的高等教育发展道路，扎实办好中国特色社会主义高校。二是要立足中国实际。当前，我们正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。如何处理教育、科技、人才之间的关系是我们面临的紧迫问题，对高等教育提出了新的更高要求。高等教育必须立足我国的具体实际，聚焦国家重大战略需求，坚持问题导向，优化学科布局和专业设置，形成更高水平的人才培养体系。

大力培育新时代“大先生”。教师是立教之本、兴教之源，强教必先强师。大学不能只有大楼而没有大师。高等教育要在建设教育强国中发挥龙头作用，就要树立“教师是第一资源”的理念，以教育家精神铸魂强师，涵育“经师”与“人师”相统一的“大先生”。要强化顶层设计，一体化统筹人才引育、教学科研、师德师风建设、荣誉激励、服务保障等，形成培育新时代“大先生”的合力。深化党建工作与教师队伍建设的融合，以党建引领带动教师队伍建设水平的全面提升。将弘扬和践行教育家精神融入学校事业发展战略全局之中，培育教师争当“大先生”的内驱力，让弘扬和践行教育家精神成为教师的自觉追求，助力学生全面成长和个性化发展，在教书育人实践中努力成为具有教育家精神的“大先生”。

（作者为南昌航空大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 09 版）

(责编：李依环、孙竞)