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办好高质量博士研究生教育（新论）

龚旗煌
2024年12月10日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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博士研究生教育是国家创新体系的关键支撑。深入贯彻落实党的二十届三中全会和全国教育大会精神，围绕《关于加快推动博士研究生教育高质量发展的意见》要求，持续深化博士研究生教育综合改革，打造中国特色、世界一流的博士研究生教育体系，加快建设世界重要博士研究生教育中心，才能为建设世界重要人才中心和创新高地、实现高水平科技自立自强、全面建成社会主义现代化强国提供有力支撑。

做精思政教育体系，培养社会主义建设者和接班人。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。北京大学坚持思政教育与专业教育相结合，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵要义，丰富思政课程和课程思政体系，支持各院系根据本专业人才培养特点和能力素质要求，研究制定本专业的课程思政教学指南。坚持以实践深化立德树人成效，不断完善“大思政课”育人格局。北京大学已组织实施5期“基层治理证书项目”，为实习实践、就业创业搭建平台，引导学生把论文写在祖国大地上。

做优学科专业体系，夯实高水平人才自主培养的学科基础。当前，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。坚持“四个面向”，把服务国家战略作为学科建设的根本导向，结合新技术、新产业、新业态的发展趋势，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，加快培养国家急需紧缺的高水平博士研究生，不断为发展新质生产力输送战略人才力量。北京大学发挥学科特色优势，建设数理化生国家高层次人才培养中心，依托交叉学科平台构建多学科融合的创新培养体系，建立IdeaLab（想法实验室）学科交叉线上平台。学校将2024年定为“学科质量年”，以“强化基础、深化交叉”为主题，加快建设一批世界顶尖学科，推动学科实力整体提升。

做强质量保障体系，优化全流程要素管理体制机制。质量是博士研究生教育的生命线。立足拔尖人才成长规律，改革招生机制，优化人才培养方案与课程体系，促进学科优势向育人优势转化，构建从本科到博士的贯通式、一体化培养路径，才能进一步提升教育质量。要深化教育评价改革，完善学术创新成果综合评价机制，坚决破除唯论文等倾向，激励博士研究生投入更具挑战性的科研探索，不断提升实践能力、创新能力。同时，要弘扬教育家、科学家精神，打造科学的遴选、培训、考核体系，建设一支师德高尚、学术精湛、育人有道的导师队伍。

做实协同育人体系，在开放融合中健全育人长效机制。当好科教融汇、产教融合的枢纽，坚定不移深化开放合作，创新协同育人的体制机制，努力推动教育链、人才链与产业链、创新链紧密衔接。北京大学建立卓越工程师学院，与相关国家实验室和行业领军企业紧密合作，共同开展工程博士培养；推动医教融合，衔接人才培养和医师培训。同时，学校着力提升教育国际化水平，与全球近70个国家和地区的近400所高校及研究机构建立合作关系，办好博士研究生留学品牌项目，不断提升我国博士研究生教育的国际影响力、竞争力和话语权。

新征程上，坚持立德树人、服务需求、改革创新、开放融合，推动规模扩大与内涵建设相协调，加大对博士研究生的培养、管理和支持力度，我们必能以高质量博士研究生教育助力中国式现代化，为强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。

（作者为北京大学校长、研究生院院长，中国科学院院士）

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 05 版）

(责编：李依环、孙竞)

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