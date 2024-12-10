原标题：重庆出台新政培育未来产业

12月7日，由重庆市经信委、市教委、市科技局、市国资委、市知识产权局联合举办的2024年重庆市产业创新大会举行。会上，《重庆市未来产业培育行动计划（2024—2027年）》（以下简称《行动计划》）和《重庆市产业创新综合体建设方案（2024—2027年）》（以下简称《建设方案》）正式发布。

《行动计划》提出，到2027年，重庆市未来产业发展取得实质性突破，技术创新能力明显提升，培育一批具有核心竞争力、带动作用强的骨干企业，形成一批具有全国竞争力的优势产业集群。重庆将重点引育未来产业领军人才（团队）30个，突破30项前沿关键核心技术，形成50个标志性产品，打造30个典型应用场景，孵化培育未来产业领域百家高新技术企业、百家专精特新企业，打造8—10个特色鲜明的市级未来产业先导区，高水平建设国家未来产业先导区。

在发展重点上，《行动计划》聚焦国家未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康等重点方向，结合重庆市产业发展实际，优先发展空天信息、生物制造、前沿新材料、氢能核能及新型储能、人工智能、低空经济等6个高成长未来产业，探索发展脑机接口及脑科学、光子与量子技术、沉浸技术等3个高潜力未来产业。

为实现上述目标，重庆市将实施前沿技术创新策源、科技创新成果转化、优质企业主体培育、未来产业先导区建设、应用场景牵引、高端创新人才汇聚六大行动。重庆市还将聚焦未来产业发展方向分类制定相关支持政策，包括建立企业研发准备金制度，用好企业研发费用税前加计扣除等优惠政策；强化天使投资引导基金、创业投资引导基金作用，加大对未来产业种子期、初创期企业的支持力度；加强未来产业用地保障，推动数据开放和交易等。

《建设方案》旨在加快建设一批产业创新综合体，推动生产要素创新性配置、关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用，打造更多“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的标志性创新成果，在构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系和打造高能聚合的科技成果转化枢纽上实现重大突破。

《建设方案》提出，到2025年，建成智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业、先进材料、智能装备及智能制造、智能物联网、数智科技、生命健康等重点方向的产业创新综合体10个以上，推动整体研发投入强度超2%，实施关键技术攻关任务30项以上，有效解决企业创新需求不少于100项，形成协同创新典型案例10个以上，新产品销售收入占比达到26%，创新资源配置更加高效，任务型协同创新模式基本形成。（记者 雍黎）

(责编：郝孟佳、李依环)